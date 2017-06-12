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Ohio State basketball

Ohio State basketball: Buckeyes’ top choice from the start; Chris Holtmann knows he has tough road ahead

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 03:07 PM
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Chris Holtmann answers questions during a news conference naming him the new men's head basketball coach at Ohio State, Monday in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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