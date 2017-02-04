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Ohio State 70, Michigan 66

Ohio State basketball: Buckeyes upset Michigan 70-66

By Noah Trister
Associated Press

Published: February 4, 2017 - 09:03 PM
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Ohio State guard Kam Williams (15) goes to the basket in the first half of an NCAA college basketball game against Michigan at Crisler Center in Ann Arbor, Mich., Saturday, Feb. 4, 2017. (AP Photo/Tony Ding)


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