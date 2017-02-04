Ohio State basketball: Buckeyes upset Michigan 70-66

PHA+QU5OIEFSQk9SLCBNaWNoLjogTWFyYyBMb3Zpbmcgc2NvcmVkIDE3IHBvaW50cywgYW5kIE9o
aW8gU3RhdGUgb3ZlcndoZWxtZWQgTWljaGlnYW4gYXJvdW5kIHRoZSBiYXNrZXQgaW4gYSA3MC02
NiB1cHNldCB2aWN0b3J5IG92ZXIgdGhlIFdvbHZlcmluZXMgb24gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQuPC9w
PjxwPlRyZXZvciBUaG9tcHNvbiBoYWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCAxMSByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhl
IEJ1Y2tleWVzICgxNC0xMCwgNC03IEJpZyBUZW4pLCB3aG8gb3V0cmVib3VuZGVkIE1pY2hpZ2Fu
IDQyLTI0IGFuZCB3b24gZGVzcGl0ZSBzaG9vdGluZyBvbmx5IDQwIHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUg
ZmllbGQuIERlcnJpY2sgV2FsdG9uIEpyLiBzY29yZWQgMjUgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgV29sdmVy
aW5lcyAoMTQtOSwgNC02KS48L3A+PHA+TWljaGlnYW4gbGVkIGJ5IDExIGluIHRoZSBmaXJzdCBo
YWxmIGJ1dCBPaGlvIFN0YXRlIGVhc2lseSBlcmFzZWQgdGhhdCBkZWZpY2l0IGJ5IGRvbWluYXRp
bmcgdGhlIGdsYXNzLiBUaGUgQnVja2V5ZXMgaGFkIDEwIG9mIHRoZWlyIDE2IG9mZmVuc2l2ZSBy
ZWJvdW5kcyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBhbmQgbGVkIDM2LTM1IGF0IGhhbGZ0aW1lLjwvcD48
cD5PaGlvIFN0YXRlIGxlZCA2NS02MyBpbiB0aGUgZmluYWwgbWludXRlIHdoZW4gV2FsdG9uIG1p
c3NlZCBhIGRyaXZpbmcgc2hvdCBhbmQgd2FzIHVuYWJsZSB0byB0aXAgdGhlIGJhbGwgaW4uIEph
UXVhbiBMeWxlIG1hZGUgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzIGZvciB0aGUgQnVja2V5ZXMgdG8gcHVzaCB0
aGUgbGVhZCB0byBmb3VyLjwvcD48cD5XYWx0b24mIzgyMTc7cyAzLXBvaW50ZXIgY3V0IGl0IHRv
IG9uZSB3aXRoIDI2Ljkgc2Vjb25kcyByZW1haW5pbmcsIGFuZCBMeWxlIG1hZGUgb25seSBvbmUg
b2YgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzLiBEb3duIHR3bywgV2FsdG9uIHRyaWVkIGEgdG91Z2ggZmFkZWF3
YXkgZnJvbSB0aGUgYmFzZWxpbmUgdGhhdCBtaXNzZWQsIGFuZCB0aGUgQnVja2V5ZXMgaGVsZCBv
bi48L3A+PHA+QmlnIHBpY3R1cmU8L3A+PHA+VGhlIEJ1Y2tleWVzIGhhdmUgd29uIGF0IGxlYXN0
IDEwIGNvbmZlcmVuY2UgZ2FtZXMgaW4gZWFjaCBvZiB0aGUgcGFzdCAxMSByZWd1bGFyIHNlYXNv
bnMuIFRoYXQgc3RyZWFrIGlzIGluIHNlcmlvdXMgamVvcGFyZHksIGJ1dCB0aGV5IGNhbiB0YWtl
IHBsZW50eSBvZiBzYXRpc2ZhY3Rpb24gaW4gaGFuZGluZyBNaWNoaWdhbiBhIGxvc3MgdGhhdCBj
b3VsZCBzZXJpb3VzbHkgZGFtYWdlIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzJiM4MjE3OyBOQ0FBIFRvdXJuYW1l
bnQgaG9wZXMuPC9wPjxwPlVwIG5leHQ8L3A+PHA+VGhlIEJ1Y2tleWVzIGhvc3QgUnV0Z2VycyBv
biBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.