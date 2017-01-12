Ohio State basketball: Hot-shooting Badgers blitz Buckeyes 89-66

PHA+TUFESVNPTiwgV2lzLjogT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBUaGFkIE1hdHRhIHdhdGNoZWQgV2lz
Y29uc2luJiM4MjE3O3MgbG9zcyB0byBQdXJkdWUgYW5kIHdvbmRlcmVkIHRoZSBjaGFuY2VzIHRo
ZSBCYWRnZXJzIHdvdWxkIHNob290IHRoYXQgd2F5IGFnYWluLjwvcD48cD5UdXJucyBvdXQgbm90
IGdyZWF0LjwvcD48cD5UaGUgMTh0aC1yYW5rZWQgQmFkZ2VycyBib3VuY2VkIGJhY2sgZnJvbSB0
aGF0IHBvb3IgcGVyZm9ybWFuY2UgZm91ciBkYXlzIGVhcmxpZXIgdG8gYmxpdHogT2hpbyBTdGF0
ZSA4OS02NiBvbiBUaHVyc2RheSBuaWdodCBhcyB0aGV5IHNob3QgNDkgcGVyY2VudCBmcm9tIHRo
ZSBmaWVsZCBhbmQgYSBzZWFzb24tYmVzdCA1NSBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIDMtcG9pbnQgbGlu
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcHJvdmVuIHdlJiM4MjE3O3JlIGxpa2UgYSBnZXQt
d2VsbCBjYXJkIGZvciB0ZWFtcyBzaG9vdGluZyB0aGUgYmFza2V0YmFsbCwmIzgyMjE7IE1hdHRh
IHNhaWQuIEV2ZXJ5b25lIHNob3QgNDEgcGVyY2VudCBvciBiZXR0ZXIgaW4gdGhlIGZvdXItZ2Ft
ZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrIHRvIG9wZW4gQmlnIFRlbiBwbGF5LjwvcD48cD5QZXJoYXBzIG5vIEJh
ZGdlciBlbWJvZGllZCB0aGF0IGJvdW5jZSBiYWNrIGJldHRlciB0aGFuIEJyb25zb24gS29lbmln
LiBUaGUgdGVhbSYjODIxNztzIGxlYWRpbmcgc2NvcmVyIGF0IDE0IHBvaW50cyBhIGdhbWUsIGhl
IHdhcyAzLW9mLTggYWdhaW5zdCB0aGUgQm9pbGVybWFrZXJzIGFuZCAxLW9mLTQgZnJvbSB0aGUg
My1wb2ludCBsaW5lLiBUaGluZ3MgZGlkIG5vdCBzdGFydCB3ZWxsIGFzIGhlIG1pc3NlZCBoaXMg
Zmlyc3QgdGhyZWUgc2hvdHMsIGJ1dCB0aGVuIGhlIGNhdWdodCBmaXJlLiBIZSBoaXQgc2V2ZW4g
b2YgaGlzIGZpbmFsIG5pbmUgYXR0ZW1wdHMgYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMjEgcG9pbnRzIGlu
IGp1c3QgMjcgbWludXRlcyBvbiB0aGUgY291cnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRyaWVkIG5vdCB0
byBmYWxsIGludG8gdGhhdCB0cmFwIG9mIGRlZmVycmluZywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0
IEkgZGlkLCYjODIyMTsgS29lbmlnIHNhaWQgb2YgaGlzIGVhcmx5IHN0cnVnZ2xlcy4gJiM4MjIw
O0kgc3RheWVkIG9uIHRoZSBhdHRhY2sgYW5kIHN0YXllZCBhZ2dyZXNzaXZlLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QXMgYSB0ZWFtLCBXaXNjb25zaW4gKDE0LTMsIDMtMSBCaWcgVGVuKSBzaG90IDM5IHBlcmNl
bnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgb24gU3VuZGF5LCBpbmNsdWRpbmcganVzdCAyLW9mLTE0IGZyb20g
My1wb2ludCByYW5nZSwgYXMgUHVyZHVlIHNuYXBwZWQgdGhlIEJhZGdlcnMmIzgyMTc7IG5pbmUt
Z2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhay4gV2lzY29uc2luIGhhZCBubyBzdWNoIHRyb3VibGVzIHdpdGgg
dGhlIEJ1Y2tleWVzICgxMC03LCAwLTQpLCBlc3BlY2lhbGx5IGJlY2F1c2UgdGhlIEJhZGdlcnMg
c2VlbWVkIHRvIHJlYm91bmQgZXZlcnl0aGluZyB0aGV5IG1pc3NlZC48L3A+PHA+UGxheWluZyBp
dHMgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgZ2FtZSB3aXRob3V0IEtlaXRhIEJhdGVzLURpb3AsIHdobyYjODIx
NztzIG91dCBmb3IgdGhlIHNlYXNvbiB3aXRoIGEgc3RyZXNzIGZyYWN0dXJlIGluIGhpcyBsZWcs
IE9oaW8gU3RhdGUgYWxsb3dlZCBXaXNjb25zaW4gdG8gdHVybiAyMSBvZmZlbnNpdmUgcmVib3Vu
ZHMgaW50byAyOCBzZWNvbmQtY2hhbmNlIHBvaW50cy48L3A+PHA+T3ZlcmFsbCwgV2lzY29uc2lu
IG91dHJlYm91bmRlZCB0aGUgQnVja2V5ZXMgNDQtMzEsIGFuZCBNYXR0YSBzYWlkIGhpcyB0ZWFt
ICYjODIyMDtqdXN0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGl0JiM4MjIxOyBvbiB0aGUgYm9hcmRzLCBl
eHByZXNzaW5nIGRpc2FwcG9pbnRtZW50IGluIGhpcyB0ZWFtJiM4MjE3O3MgZmlnaHQgYWZ0ZXIg
dGhlIEJhZGdlcnMgc3RhcnRlZCB0byBwdWxsIGF3YXkgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYuPC9wPjxw
PkphUXVhbiBMeWxlIGxlZCB0aGUgQnVja2V5ZXMgd2l0aCAxMyBwb2ludHMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXZSBqdXN0IGNhdmVkIGluLCYjODIyMTsgTWF0dGEgc2FpZC48L3A+PHA+V2lzY29uc2luIGNv
YWNoIEdyZWcgR2FyZCBzYWlkIEppbSBDYWxob3VuLCB0aGUgZm9ybWVyIENvbm5lY3RpY3V0IGNv
YWNoIHdobyBzZXJ2ZWQgYXMgYSBjb2xvciBjb21tZW50YXRvciBmb3IgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7
cyBicm9hZGNhc3QsIHZpc2l0ZWQgdGhlIEJhZGdlcnMmIzgyMTc7IHByYWN0aWNlIFdlZG5lc2Rh
eSBuaWdodCBhbmQgcHJlYWNoZWQgc3BhY2luZyBhbmQgbW92ZW1lbnQgb24gb2ZmZW5zZSBsZWFk
cyB0byByZWJvdW5kaW5nLiBIZSBzYWlkIFdpc2NvbnNpbiYjODIxNztzIDIxIG9mZmVuc2l2ZSBy
ZWJvdW5kcyB3ZXJlIGEgYnlwcm9kdWN0IG9mIHRha2luZyB0aGF0IHRvIGhlYXJ0LjwvcD48cD5O
aWdlbCBIYXllcyBhZGRlZCAxNSBwb2ludHMgZm9yIFdpc2NvbnNpbiwgd2hpbGUgVml0dG8gQnJv
d24gc2NvcmVkIDEyLjwvcD48cD5CaWcgcGljdHVyZTwvcD48cD48c3Ryb25nPk9oaW8gU3RhdGU6
IDwvc3Ryb25nPlRoZSBCdWNrZXllcyBkcm9wcGVkIHRvIDAtNCBpbiB0aGUgQmlnIFRlbiBmb3Ig
dGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgMTk5Ny05OCwgd2hlbiB0aGV5IGZpbmlzaGVkIDEtMTUgaW4g
dGhlIGNvbmZlcmVuY2UuIFdoYXQmIzgyMTc7cyBtb3JlLCB0aGVpciBvbmx5IHdpbnMgc2luY2Ug
bWlkLURlY2VtYmVyIGFyZSBhZ2FpbnN0IFlvdW5nc3Rvd24gU3RhdGUgYW5kIFVOQy1Bc2hldmls
bGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.