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Men’s basketball: Minnesota 78, Ohio State 68

Ohio State basketball: Surging Minnesota outlasts Ohio State 78-68

By Dave Campbell
Associated Press

Published: January 8, 2017 - 11:17 PM
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Ohio State guard JaQuan Lyle (13) shoots against Minnesota guard Nate Mason (2) during the first half of a game Sunday in Minneapolis. (AP Photo/Hannah Foslien)


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