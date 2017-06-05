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Ohio State basketball

Ohio State basketball: Thad Matta out after 13 seasons coaching Buckeyes

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 03:08 PM

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