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Ohio State football

Ohio State football: A lot on the line on top of bragging rights for Buckeyes, Wolverines

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: November 25, 2016 - 07:43 AM
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In this Nov. 12, 2016, file photo, Michigan's Jabrill Peppers (5) breaks a tackle by Iowa defensive back Desmond King (rear) during the first half of a game, in Iowa City, Iowa. To upset No. 2 Ohio State and win at the Horseshoe for the first time since 2000, Jabrill Peppers will probably have to make big plays for No. 3 Michigan on defense, offense and special teams. (AP Photo/Charlie Neibergall, File)

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