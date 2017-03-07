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Ohio State football

Ohio State football: Buckeyes begin spring practice loaded with returning starters, top recruits

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 03:49 PM | Updated: March 15, 2017 - 12:20 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett runs a drill during their Spring practice Tuesday in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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