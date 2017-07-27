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Ohio State football

Ohio State football: Buckeyes eager to erase memory of 31-0 loss to national champion Clemson, start fresh

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: July 27, 2017 - 03:16 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) scrambles away from Clemson linebackers Dorian O'Daniel (6), Kendall Joseph (34) and Ben Boulware (10) during the first quarter of the Fiesta Bowl at University of Phoenix Stadium in Glendale, Ariz., on Dec. 31, 2016. (Adam Cairns/Columbus Dispatch/TNS)


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