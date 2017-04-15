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Ohio State football

Ohio State football: Buckeyes focus on passing attack in spring game

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: April 15, 2017 - 06:04 PM
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Ohio State cornerback Shaun Wade (left) tackles wide receiver Binjimen Victor during their NCAA college spring football game Saturday in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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