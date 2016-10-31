Ohio State football: Buckeyes focusing on Nebraska, not first playoff rankings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q29sdW1idXM6IFdoZW4gdGhlIGZpcnN0IGNvbGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgcGxheW9mZiByYW5r
aW5ncyBhcmUgYW5ub3VuY2VkIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQsIGRvbiYjODIxNzt0IGJlIHN1cnByaXNl
ZCB0byBzZWUgT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBVcmJhbiBNZXllciByb290aW5nIG9uIHRoZSBJbmRp
YW5zIGluIEdhbWUgNi48L3A+PHA+QSByYXRoZXIgdXBiZWF0IE1leWVyIHRvb2sgdG8gdGhlIHBv
ZGl1bSBNb25kYXkgaW4gYWR2YW5jZSBvZiB0aGUgQnVja2V5ZXMmIzgyMTc7IGdhbWUgd2l0aCBO
ZWJyYXNrYSBvbiBTYXR1cmRheSBhbmQgaW5zaXN0ZWQgd2hhdCBjb21lcyBvdXQgaW4gdGhlIHJh
bmtpbmdzIHdvbiYjODIxNzt0IGFmZmVjdCBoaW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O2QgYmUg
ZGlzYXBwb2ludGVkIGlmIHRoYXQgd2FzIGV2ZW4gYnJvdWdodCB1cCBhbnl3aGVyZSBhcm91bmQg
aGVyZSwmIzgyMjE7IE1leWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MganVzdCAmIzgyMTI7
IHdlIGtub3cgd2hhdCB3ZSBhcmUuIFdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0d28gdGFja2xlcyB3aXRoJiM4
MjEyOyB0aGVpciBhbmtsZXMgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIGZpbmUgJiM4MjEyOyBidXQgdHdvIHNw
cmFpbmVkIGFua2xlcyBkdXJpbmcgdGhlIGNvdXJzZSBvZiB0aGUgZ2FtZSwgc28gdGVhbXMgZG9u
JiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhhdCB3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSZWFsbHksIHdlIGp1c3QgZmxp
cHBlZCB0aGUgZmlsbSBvbiBhIHRlYW0gdGhhdCBJIHRoaW5rIFtpc10gc3RpbGwgcmFua2VkIGlu
IHRoZSB0b3AgMTAuIEEgdG9wIDEwIHRlYW0uIFRoZXkgcGxheSBsaWtlIGl0LiBUaGV5IGxvb2sg
bGlrZSBpdC4gQW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgb25seSBjb25jZXJuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhhdCYjODIxNztzIGp1c3QgaG93IE1leWVyJiM4MjE3O3MgcGxheWVycyB0YWxrZWQgYWJvdXQg
dGhlIGZpcnN0IG9mIHRoZSBzaXggcGxheW9mZiByYW5raW5ncyB0byB0YWtlIHBsYWNlIGZyb20g
Tm92LiAxIHRvIERlYy4gNC48L3A+PHA+TGlrZWx5IHNpdHRpbmcgb25lIGxvc3MgYXdheSBmcm9t
IG5vdCBwbGF5aW5nIGluIGEgY29sbGVnZSBmb290YmFsbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgdG91cm5hbWVu
dCwgT2hpbyBTdGF0ZSBpbnNpc3RzIHdoYXQgaGFwcGVucyB0aGlzIHdlZWsgaXMgd2hhdCBtYXR0
ZXJzIG1vc3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGNhcmUgYWJvdXQgaXQgdG9vIG11
Y2gsIGJlaW5nIHRoYXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBhIGxvdCBvZiBmb290YmFsbCB0byBi
ZSBwbGF5ZWQsJiM4MjIxOyBCdWNrZXllcyBxdWFydGVyYmFjayBKLlQuIEJhcnJldHQgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kgdW5kZXJzdGFuZCBsYXN0IHllYXIgd2Ugd2VyZSBpbiBpdCBhbmQgdGhlbiB3ZSBs
b3N0IGEgZ2FtZSBbdG8gTWljaGlnYW4gU3RhdGVdIGFuZCB3ZSB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGluIGl0
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHllYXIgYmVmb3JlIHRoYXQgd2Ugd2VyZW4mIzgyMTc7dCBpbiBp
dCBhbmQgd2Ugd29uIGEgY291cGxlIG9mIGdhbWVzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIgYW5k
IHdlIGFyZSBpbiBpdC4gSXQgYWxsIGRlcGVuZHMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgdGhpbmcgJiM4
MjEyOyB3ZSYjODIxNztyZSBub3QgcGxheWluZyB0aGUgcGxheW9mZnMgdGhpcyBTYXR1cmRheSwg
c28gaXQmIzgyMTc7cyBub3QgdGhhdCBtdWNoIFtpbiBvdXIgbWluZHNdLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhhdCYjODIxNztzIHdoeSBpdCYjODIxNztzIHNvIGVhc3kgZm9yIE1leWVyIGFuZCBDby4gdG8g
Zm9jdXMgb24gdGhlIGhlcmUgYW5kIG5vdyBhbmQgbm90IHdvcnJ5IGFib3V0IHdoYXQgaGFwcGVu
cyBpbiB0aGUgZmlyc3Qgd2VlayBvZiBEZWNlbWJlciBvciB0aGUgZGF5cyB0byBmb2xsb3cgYWZ0
ZXIgdGhhdC48L3A+PHA+V2hhdCBPaGlvIFN0YXRlIGtub3dzIGlzIGl0IGJlYXQgdHdvIHRvcCAx
NSB0ZWFtcyBpbiBOby4gOCBXaXNjb25zaW4gYW5kIE5vLiAxMiBPa2xhaG9tYSB0aGlzIHNlYXNv
bi48L3A+PHA+T25seSBDbGVtc29uIGhhcyBhIGJldHRlciByZXN1bWUgd2l0aCB3aW5zIG92ZXIg
Tm8uIDUgTG91aXN2aWxsZSBhbmQgTm8uIDExIEF1YnVybiwgd2hpbGUgdGhlIEJhZGdlcnMgaGF2
ZSB3aW5zIG92ZXIgTm8uIDkgTmVicmFza2EgYW5kIE5vLiAxNSBMU1UuPC9wPjxwPldpdGggdGhl
IENvcm5odXNrZXJzIGNvbWluZyB0byBDb2x1bWJ1cyB0aGlzIHdlZWtlbmQsIGl0IHdvdWxkIGJy
aW5nIHdpbiBOby4gMyBhZ2FpbnN0IGEgdG9wIDE1IHRlYW0gYW5kIHNob3VsZCBPaGlvIFN0YXRl
IGZpbmQgYSB3YXkgdG8gYmVhdCBOby4gMiBNaWNoaWdhbiBvbiBOb3YuIDI2LCB0aGUgcmVzdCB0
YWtlcyBjYXJlIG9mIGl0c2VsZiBhcyBsb25nIGFzIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzIGRvbiYjODIxNzt0
IGxvc2Ugc29tZXdoZXJlIGFsb25nIHRoZSB3YXkuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgd2h5IHRoZXJl
JiM4MjE3O3Mgc3VjaCBhIFNhdHVyZGF5LWZpcnN0IG1lbnRhbGl0eSB3aXRoIHRoZSBCdWNrZXll
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgc2VlbiB0aGUgY29tbWVyY2lhbHMgW2ZvciB0aGUg
cGxheW9mZiByYW5raW5nc10sJiM4MjIxOyBkZWZlbnNpdmUgZW5kIEphbHluIEhvbG1lcyBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SSBqdXN0IGhhdmUgdG8gdGFrZSBpdCBvbmUgd2VlayBhdCBhIHRpbWUuIElmIEkm
IzgyMTc7bSB0aGlua2luZyBhYm91dCB0aGF0IHJpZ2h0IG5vdywgd2UgaGF2ZSB0byBiZWF0IE5l
YnJhc2thIGJlZm9yZSBhbnkgb2YgdGhhdCBjYW4gYmUgcG9zc2libGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5O
b3RlczwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGdyYWR1YXRlIFBh
cnJpcyBDYW1wYmVsbCYjODIxNztzIGRpYWdub3NpcyBjYW1lIG91dCBiZXR0ZXIgdGhhbiBleHBl
Y3RlZC4gTWV5ZXIgaW5kaWNhdGVkIGl0IHdhcyBhIGhpZ2ggYW5rbGUgc3ByYWluIGFuZCB0aGF0
IENhbXBiZWxsIGlzIHF1ZXN0aW9uYWJsZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBDb3JuaHVza2VycywgYnV0IHRo
YXQmIzgyMTc7cyBtdWNoIGJldHRlciB0aGFuIGhpcyBzdGFmZiBvcmlnaW5hbGx5IHRob3VnaHQs
IHdoaWNoIHdhcyBnb29kIG5ld3MgZm9yIEJhcnJldHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztz
IGEgdmVyeSB2YWx1YWJsZSBwbGF5ZXIgdG8gb3VyIHRlYW0sJiM4MjIxOyBCYXJyZXR0IHNhaWQu
ICYjODIyMDtJIHRoaW5rIGhlIGRvZXMgYSBsb3QgZm9yIHVzLCBlc3BlY2lhbGx5IG9uIHNwZWNp
YWwgdGVhbXMsIGFuZCBJIHRoaW5rIHNvbWVib2R5IGlzIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdG8gc3RlcCB1
cCBhbmQgZmlsbCB0aGF0IHJvbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01hc3NpbGxv
biBncmFkdWF0ZSBHYXJlb24gQ29ubGV5IHdhcyBuYW1lZCB0aGUgZGVmZW5zaXZlIHBsYXllciBv
ZiB0aGUgd2VlayBmb3IgT2hpbyBTdGF0ZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.