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Ohio State University

Ohio State football: Buckeyes focusing on Nebraska, not first playoff rankings

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 31, 2016 - 06:28 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett throws a pass against Northwestern during the second half of a game Saturday in Columbus. Ohio State beat Northwestern 24-20. (AP Photo/Jay LaPrete)


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