All CATEGORIES
☰ Menu

Intense feelings will ignite when the No. 2 Buckeyes meet No. 3 Wolverines for 113th time on Saturday

Ohio State football: Burn, baby, burn: Intense feelings run deep in Ohio State-Michigan rivalry

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 22, 2016 - 05:52 PM | Updated: November 23, 2016 - 09:05 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State's Dontre Wilson (1) is held back by Michigan defensive back Delano Hill (44) as the two teams scuffle during the second quarter of a game in Ann Arbor, Mich., Nov. 30, 2013. The third-ranked Buckeyes lost starting right guard Marcus Hall and kick returner Dontre Wilson and the Wolverines lost backup linebacker Royce Jenkins-Stone to ejections. All three players were flagged for unsportsmanlike conduct and had to leave the field after a skirmish. (AP Photo/Carlos Osorio)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

suggs20_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
2016 Akron Beacon Journal Football Player of the Year: Senior Jemarulin Suggs stays ‘in grind mode” to propel East to new heights

East senior Jemarulin Suggs strives to stay active and in shape.

He admits he is “in grind mode” constantly when it comes to his studies and playing on the East football and basketball teams.

browns24cut_1
Browns quarterback Robert Griffin III returns to practice, says he’s eager to prove he can still be future of franchise
cavs24web
Cavaliers 137, Trail Blazers 125: Kevin Love’s team-record 34 first-quarter points, LeBron James’ triple-double power Cavs
High school notebook: Seventh annual Thanks4Giving All-Star Football Game set to kickoff at 10:30 a.m. Thursday at Stow
bnotes24cut
Browns notebook: Hue Jackson says offense must give rookie receiver Corey Coleman better chance to showcase ability
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next