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Intense feelings will ignite when the No. 2 Buckeyes meet No. 3 Wolverines for 113th time on Saturday

Ohio State football: Burn, baby, burn: Intense feelings run deep in Ohio State-Michigan rivalry

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 22, 2016 - 05:52 PM | Updated: November 23, 2016 - 09:05 AM
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Ohio State's Dontre Wilson (1) is held back by Michigan defensive back Delano Hill (44) as the two teams scuffle during the second quarter of a game in Ann Arbor, Mich., Nov. 30, 2013. The third-ranked Buckeyes lost starting right guard Marcus Hall and kick returner Dontre Wilson and the Wolverines lost backup linebacker Royce Jenkins-Stone to ejections. All three players were flagged for unsportsmanlike conduct and had to leave the field after a skirmish. (AP Photo/Carlos Osorio)

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