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Ohio State football: Burn, baby, burn: Intense feelings run deep in Ohio State-Michigan rivalry

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 22, 2016 - 05:52 PM
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Ohio State running back Mike Weber (right) stiff-arms Nebraska linebacker Thomas Connely on his way to scoring a touchdown during the first half of a game Nov. 5, in Columbus. (AP Photo/Paul Vernon)


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