All CATEGORIES
☰ Menu

Intense feelings will ignite when the No. 2 Buckeyes meet No. 3 Wolverines for 113th time on Saturday

Ohio State football: Burn, baby, burn: Intense feelings run deep in Ohio State-Michigan rivalry

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 22, 2016 - 05:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State's Dontre Wilson (1) is held back by Michigan defensive back Delano Hill (44) as the two teams scuffle during the second quarter of a game in Ann Arbor, Mich., Nov. 30, 2013. The third-ranked Buckeyes lost starting right guard Marcus Hall and kick returner Dontre Wilson and the Wolverines lost backup linebacker Royce Jenkins-Stone to ejections. All three players were flagged for unsportsmanlike conduct and had to leave the field after a skirmish. (AP Photo/Carlos Osorio)


MORE IN SPORTS

cavs23web Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Tristan Thompson doing a better job of protecting the rim, blocking shots for Cavaliers

INDEPENDENCE: After the Cavaliers let Timofey Mozgov walk in free agency, one of the biggest concerns was finding another rim protector. It’s what has made Tristan Thompson’s emergence this season such a pleasant surprise.

marla23cut_01
Ohio State football: Burn, baby, burn: Intense feelings run deep in Ohio State-Michigan rivalry
High school football: Hudson juggles three quarterbacks in each game on its path to Division II state semifinal on Friday
hoban23cut
High school football: Tenacious defense helps defending state champion Hoban to a Division III state semifinal on Saturday
sbriefs23cut
Sports news briefs — Nov. 23
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next