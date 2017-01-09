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Ohio State University football

Ohio State football: Curtis Samuel to forgo senior season, enter NFL Draft

Associated Press

Published: January 9, 2017 - 01:49 PM
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Ohio State running back Curtis Samuel (left) escapes the grasp of Nebraska safety Aaron Williams to score a touchdown during the second half of a game Nov. 5, 2016, in Columbus. (AP Photo/Paul Vernon)


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