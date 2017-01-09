Ohio State football: Curtis Samuel to forgo senior season, enter NFL Draft

PHA+T2hpbyBTdGF0ZSBBbGwtQW1lcmljYW4gQ3VydGlzIFNhbXVlbCBpcyBnaXZpbmcgdXAgaGlz
IGZpbmFsIHllYXIgb2YgZWxpZ2liaWxpdHkgdG8gZW50ZXIgdGhlIE5GTCBEcmFmdC48L3A+PHA+
U2FtdWVsIHBvc3RlZCBhIGdvb2RieWUgbWVzc2FnZSBvbiBUd2l0dGVyIG9uIE1vbmRheS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBwYXNzaW9uIG9mIEJ1Y2tleWUgTmF0aW9uIGhhcyBtYWRlIG15IGV4cGVy
aWVuY2UgYXQgVGhlIE9oaW8gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSB1bmZvcmdldHRhYmxlLCYjODIyMTsg
U2FtdWVsIHdyb3RlLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlIGJlZW4gaG9ub3JlZCB0byBoYXZlIGFtYXppbmcg
YW5kIGluY3JlZGlibHkgdGFsZW50ZWQgdGVhbW1hdGVzIHdobyBhcmUgbXkgZnJpZW5kcyBmb3Ig
bGlmZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNhbXVlbCYjODIxNztzIGhpZ2ggc2Nob29sIGNvYWNoLCBEYW5u
eSBMYW5kYmVyZyBvZiBFcmFzbXVzIEhhbGwgaW4gQnJvb2tseW4sIE4uWS4sIHRvbGQgdGhlIEFz
c29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBTYW11ZWwgd2FzIGdvaW5nIGJhY2sgYW5kIGZvcnRoIG9uIHdo
ZXRoZXIgdG8gcmV0dXJuIGZvciBoaXMgc2VuaW9yIHNlYXNvbiwgYnV0IGRlY2lkZWQgdGhpcyB3
ZWVrZW5kIHRvIGxlYXZlLiBMYW5kYmVyZyBzYWlkIFNhbXVlbCByZWNlaXZlZCBhIHNlY29uZC1y
b3VuZCBncmFkZSBmcm9tIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBjb2xsZWdlIGFkdmlzb3J5IGNvbW1pdHRl
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2lzaCBoZSBoYWQgc3RheWVkIGFuZCBnb3R0ZW4gaGlzIGRlZ3Jl
ZSBhbmQgYmVlbiBhIEhlaXNtYW4gVHJvcGh5IGNhbmRpZGF0ZSBuZXh0IHNlYXNvbiwgYnV0IGV2
ZXJ5IHRpbWUgSSBjYW1lIHVwIHdpdGggYSBnb29kIHJlYXNvbiB0byBzdGF5IGhlIGhhZCBhIHdl
bGwtdGhvdWdodC1vdXQgcmVhc29uIHRvIGxlYXZlLCYjODIyMTsgTGFuZGJ1cmcgc2FpZCBieSBw
aG9uZS4gJiM4MjIwO0hlIGhhcyByZWFsbHkgbWF0dXJlZC4gSSYjODIxNzttIHJlYWxseSBwcm91
ZCBvZiB0aGUgd2F5IGhlJiM4MjE3O3MgZ3Jvd24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgNS1mb290LTEx
LCAxOTctcG91bmQgU2FtdWVsIHdhcyB0aGUgQnVja2V5ZXMmIzgyMTc7IGJlc3Qgb2ZmZW5zaXZl
IHBsYXllciBpbiAyMDE2LiBQbGF5aW5nIGEgaHlicmlkIHJlY2VpdmVyLXJ1bm5pbmcgYmFjayBw
b3NpdGlvbiwgdGhlIGp1bmlvciBoYWQgMSw2MzYgeWFyZHMgZnJvbSBzY3JpbW1hZ2UgYW5kIDE1
IHRvdWNoZG93bnMuIEhlIHdhcyB0aGUgb25seSBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgdG8gaGF2
ZSBhdCBsZWFzdCA3MDAgeWFyZHMgcnVzaGluZyAoNzcxKSBhbmQgODAwIHJlY2VpdmluZyAoODY1
KS4gSGUgd2FzIGEgZmlyc3QtdGVhbSBBbGwtQW1lcmljYSBhbGwtcHVycG9zZSBwbGF5ZXIuPC9w
PjxwPkhlIGFsc28gc2NvcmVkIHRoZSB3aW5uaW5nIHRvdWNoZG93biBvbiBhIDE1LXlhcmQgc3dl
ZXAgaW4gZG91YmxlIG92ZXJ0aW1lIHRvIGJlYXQgTWljaGlnYW4gMzAtMjcuPC9wPjxwPkxhbmRi
ZXJnIHNhaWQgU2FtdWVsIHdhcyBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgdGhlIHdlYXIgYW5kIHRlYXIgb24g
aGlzIGJvZHkgZnJvbSBhbm90aGVyIHNlYXNvbiBvZiBjb2xsZWdlIGZvb3RiYWxsLjwvcD48cD5T
YW11ZWwgaXMgdGhlIGZpZnRoIE9oaW8gU3RhdGUgcGxheWVyIHRvIGRlY2xhcmUgZm9yIGVhcmx5
IGVudHJ5LCBqb2luaW5nIEFsbC1BbWVyaWNhIHNhZmV0eSBNYWxpayBIb29rZXIsIGxpbmViYWNr
ZXIgUmFla3dvbiBNY01pbGxhbiwgcmVjZWl2ZXIgTm9haCBCcm93biBhbmQgY29ybmVyYmFjayBH
YXJlb24gQ29ubGV5LjwvcD48cD5RdWFydGVyYmFjayBKLlQuIEJhcnJldHQsIGEgZmlmdGgteWVh
ciBzZW5pb3IsIGhhcyBzYWlkIGhlIHdpbGwgYmUgYmFjayBmb3IgYW5vdGhlciBzZWFzb24gYXQg
T2hpbyBTdGF0ZS48L3A+PHA+VGhlIEJ1Y2tleWVzICgxMS0yKSBsb3N0IHRvIENsZW1zb24gMzEt
MCBpbiB0aGUgQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCBQbGF5b2ZmIHNlbWlmaW5hbHMgbGFzdCB3ZWVrLjwv
cD48cD5PaGlvIFN0YXRlIFVyYmFuIE1leWVyIGlzIGFsc28gbWFraW5nIHN0YWZmIGNoYW5nZXMg
b24gb2ZmZW5zZSwgaGF2aW5nIGxldCBnbyBvZiBxdWFydGVyYmFjayBjb2FjaCBUaW0gQmVjay4g
PC9wPjxwPk1leWVyIGFscmVhZHkgaGFzIGFkZGVkIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMgYXNzaXN0
YW50IFJ5YW4gRGF5IGFzIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBjb2FjaCwgYW5kIGZvcm1lciBJbmRpYW5hIGNv
YWNoIEtldmluIFdpbHNvbiByZXBvcnRlZGx5IGNvdWxkIGJlY29tZSBPaGlvIFN0YXRlJiM4MjE3
O3MgbmV4dCBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.