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Ohio State football

Ohio State football: Departing players, new coaches mean new identity for Buckeyes

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 04:40 PM
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In this Nov. 26, 2016, file photo, Ohio State quarterback J.T. Barrett drops back to pass against Michigan during the first half of a game, in Columbus. Underclassmen declaring for the NFL draft, some expected and some not, will change the face of the Ohio State offense whose big-play ability stalled despite veteran quarterback J.T. Barrett, a 1,000-yard rusher in Mike Weber and dynamic hybrid back Curtis Samuel. (AP Photo/Jay LaPrete)


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