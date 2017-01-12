All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State football

Ohio State football: Departing players, new coaches mean new identity for Buckeyes

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 04:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 26, 2016, file photo, Ohio State quarterback J.T. Barrett drops back to pass against Michigan during the first half of a game, in Columbus. Underclassmen declaring for the NFL draft, some expected and some not, will change the face of the Ohio State offense whose big-play ability stalled despite veteran quarterback J.T. Barrett, a 1,000-yard rusher in Mike Weber and dynamic hybrid back Curtis Samuel. (AP Photo/Jay LaPrete)


MORE IN SPORTS

cavs17_09 Ben Margot - AP
Warriors 126, Cavaliers 91: No comeback this time as Warriors punish mistake-prone Cavs

OAKLAND, CALIF.: There was no dramatic comeback this time, no taunts of 3-1 comebacks and no jabs over blowing a 14-point lead in the fourth quarter.

fasola17web
Baseball: Walsh Jesuit, Kent State graduate Johnny Fasola earns Texas Rangers Minor League Reliever of the Year honor
Cavaliers notebook: Warriors, not Cavs, still working on continuity
zmen17_01
University of Akron men’s basketball: Zips looking to stretch win streak to eight games against Bobcats
browns17
Browns now have a second father-son tandem on their coaching staff
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next