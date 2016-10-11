All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State football

Ohio State football: Development of defensive line a key to Buckeyes’ early success

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 11, 2016 - 02:34 PM | Updated: October 12, 2016 - 08:49 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Oklahoma quarterback Baker Mayfield (left) throws under pressure from Ohio State defensive end Jalyn Holmes (11) during the first quarter of a game, Sept. 17 in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns14cut_1 Ron Schwane - AP
Browns will start rookie quarterback Cody Kessler against Titans despite injury

BEREA: Cody Kessler’s body responded well enough to recent practices for the Browns to stick to the plan they formulated early this week.

marla13cut_01
Marla Ridenour: Indians’ front office has displayed Midas touch this season
bnotes14cut_2
Browns notebook: Cameron Erving back at center as reconfigured offensive line prepares for Titans’ tough pass rush
Indians notebook: Corey Kluber feels quad issue no longer a problem; ALCS roster not set; watch parties, first pitch info - 8:25 PM
High school notebook: Manchester boys soccer heads into postseason as PAC champion - 5:46 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next