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Ohio State football

Ohio State football: Development of defensive line a key to Buckeyes’ early success

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 11, 2016 - 02:34 PM | Updated: October 12, 2016 - 08:49 AM
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (left) throws under pressure from Ohio State defensive end Jalyn Holmes (11) during the first quarter of a game, Sept. 17 in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)

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