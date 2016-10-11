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Ohio State football

Ohio State football: Development of defensive line a key to Buckeyes’ early success

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 11, 2016 - 02:34 PM
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Oklahoma quarterback Baker Mayfield (left) throws under pressure from Ohio State defensive end Jalyn Holmes (11) during the first quarter of a game, Sept. 17 in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)


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