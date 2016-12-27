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COLLEGE FOOTBALL PLAYOFFS: OHIO STATE VS. CLEMSON

Ohio State football: Even with his special talents, Curtis Samuel challenged in transition to multipurpose star

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 27, 2016 - 07:46 PM | Updated: December 28, 2016 - 03:14 PM


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Ohio State running back Curtis Samuel (left) escapes the grasp of Nebraska safety Aaron Williams to score a touchdown during the second half of a game Nov. 5, in Columbus. Ohio State won 62-3. (AP Photo/Paul Vernon)


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