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COLLEGE FOOTBALL PLAYOFFS: OHIO STATE VS. CLEMSON

Ohio State football: His plan nearly complete, Clemson quarterback Deshaun Watson still has much to prove to NFL

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 28, 2016 - 07:20 PM | Updated: December 29, 2016 - 04:39 PM
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Clemson quarterback Deshaun Watson (4) runs the ball in the first half of a game against Auburn, Sept. 3, in Auburn, Ala. (AP Photo/Brynn Anderson)

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