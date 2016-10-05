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Ohio State football

Ohio State football: Inexperienced but talented Buckeyes quickly developing into powerhouse

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 5, 2016 - 06:49 PM
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Ohio State running back Curtis Samuel (right) stiff arms Rutgers defensive back Anthony Cioffi during the first half Saturday, in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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