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Ohio State football

Ohio State football: Multi-skilled Curtis Samuel a glitch Buckeyes opponents are struggling to solve

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: September 29, 2016 - 10:43 AM
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Ohio State running back Curtis Samuel (4) breaks loose for a touchdown in the first quarter against Bowling Green at Ohio Stadium, Sept. 3 in Columbus. (Eric Albrecht/The Columbus Dispatch/TNS)


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