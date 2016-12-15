Ohio State football: New Cincinnati coach Luke Fickell ready to take with him lessons learned with Buckeyes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQ09MVU1CVVM6IEx1a2UgRmlja2VsbCBlbmRlZCBoaXMgaW50cm9kdWN0b3J5IG5ld3Mg
Y29uZmVyZW5jZSBhcyB0aGUgaGVhZCBjb2FjaCBmb3IgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2luY2lu
bmF0aSBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kIHdpdGggYSDigJxHbyBCZWFyY2F0cyHigJ08L3A+DQo8cD4N
CglFdmVuIGhlIGFkbWl0dGVkIGl0IGZlbHQgb2RkIGFzIGhlIG1vb25saWdodHMgYmV0d2VlbiBo
aXMgbmV3IGpvYiBhbmQgZmluaXNoZXMgdXAgd2l0aCBPaGlvIFN0YXRlIGFzIGl0cyBkZWZlbnNp
dmUgY29vcmRpbmF0b3IuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUgaGFzIGJlZW4gd2l0aCB0aGUgQnVja2V5ZXMg
YXMgYSBncmFkdWF0ZSBhc3Npc3RhbnQgaW4gMTk5OSBhbmQgdGhlbiBhcyBhIGZ1bGwtdGltZSBh
c3Npc3RhbnQgZnJvbSAyMDAyIHRvIHRoZSBwcmVzZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCUZpY2tlbGwsIDQz
LCBhbHNvIHBsYXllZCBhdCBPaGlvIFN0YXRlIGFuZCwgYXNpZGUgZnJvbSBhIGRlZmVuc2l2ZSBs
aW5lIGpvYiBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBmcm9tIDIwMDAtMjAwMSwgaXTigJlz
IGFsbCBoZeKAmXMgZXZlciBrbm93bi48L3A+DQo8cD4NCglUaGF0IHNhaWQsIGlmIHRoZXJl4oCZ
cyBvbmUgdGhpbmcgaGUgaGFzIGxlYXJuZWQsIGl04oCZcyB0byBiZSByZWxheGVkIHdoZW4gdGhp
bmdzIGJlY29tZSBhd2t3YXJkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgZGlkIG5vdCB3YW50IHRvIGtlZXAg
aGltIHdoZW4gSSBnb3QgaGVyZSzigJ0gT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBVcmJhbiBNZXllciBzYWlk
LiDigJxJIG1ldCBoaW0gYSBmZXcgdGltZXMgYW5kIGhlIHdhcyBhIGdvb2QgZ2VudGxlbWFuLCB2
ZXJ5IG5pY2UgZ3V5LiBPdXIgbWVldGluZyB3ZW50IG92ZXIgdGhlIHRvcCBhbmQgSSBoYWQgYSBs
b3Qgb2YgcmVzcGVjdCBmb3IgaGltIGFuZCBoaXMgYmVhdXRpZnVsIGZhbWlseS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxXZSB3ZXJlbuKAmXQgdmVyeSBnb29kIG9uIGRlZmVuc2UgZm9yIGEgY291cGxlIHllYXJz
IGFuZCB0aGF0IHN0cmVzc2VkIHRoaW5ncyBvdXQganVzdCBhIHRvdWNoIGFyb3VuZCBoZXJlLiBC
dXQgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCB0aGluZ3MgSeKAmXZlIGV2ZXIgZG9uZSB3YXMga2VlcCBM
dWtlIEZpY2tlbGwu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJV2hhdCBoYXMgaGFwcGVuZWQgc2luY2UgdGhlIHJv
Y2t5IGRheXMgd2l0aCBNZXllciBoYXMgbWFkZSBGaWNrZWxsIHN0cm9uZ2VyLjwvcD4NCjxwPg0K
CUl04oCZcyB0aG9zZSB3YXJ0cyB0aGF0IHNob3dlZCBGaWNrZWxsIGhvdyB0byBiZSBhIGJldHRl
ciBjb2FjaC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxZb3UgZG9u4oCZdCBoYXZlIHRvIGJlIG9uIHRoZSBiZXN0
IHRlcm1zIGFsbCB0aGUgdGltZSzigJ0gRmlja2VsbCBzYWlkLiDigJxTb21ldGltZXMgZGlzY29t
Zm9ydCBicmVlZHMgZ3Jvd3RoLiBUbyBiZSBhYmxlIHRvIHB1c2ggc29tZWJvZHksIGRlZXAgZG93
biBpbnNpZGUgeW91IGhhdmUgdG8ga25vdyBpdOKAmXMgZm9yIGEgcmVhc29uLiBXZeKAmXZlIGhh
ZCB0aGVzZSBkaXNjdXNzaW9ucyBiZWZvcmUuIFNvbWV0aW1lcyB0aGVyZSBhcmUgdG91Z2ggdGlt
ZXMsIGJ1dCB0aGF04oCZcyBhIHBhcnQgb2YgdGhlIGdhbWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2hhdCB5
b3UgcmVhbGx5IGRvIGlzIHN0ZXAgYmFjayBhbmQgcmVhbGl6ZSB5b3UgcmVzcGVjdCB0aGVtIGJl
Y2F1c2UgdGhleSBkb27igJl0IGFsbG93IHlvdSB0byBjb2FzdC4gWW91IGhhdmUgdG8gaW5jcmVh
c2UgeW91ciBleHBlY3RhdGlvbiBpbiBldmVyeXRoaW5nIHRoYXQgeW91IGRvLiBTb21ldGltZXMg
dGhhdOKAmXMgbm90IHRoZSBlYXNpZXN0IHRoaW5nIHRvIGRvLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4g
eW91IHN0ZXAgYmFjayBhbmQgcmVhbGl6ZSB0aGUgYmV0dGVyIGZyaWVuZHMgeW91IGhhdmUgYXJv
dW5kIHlvdSBhcmUgZ29pbmcgdG8gcHVzaCB5b3UgYW5kIHNvbWV0aW1lcyB0aGF04oCZcyBnZXR0
aW5nIHlvdSBvdXQgb2YgeW91ciBjb21mb3J0IHpvbmUuIOKApi4gSSB3b3VsZG7igJl0IGhhdmUg
YmVlbiBbYWJsZV0gdG8gdGFrZSBteXNlbGYgb3V0IG9mIHRoYXQgY29tZm9ydCB6b25lIGFuZCBi
ZWNvbWUgY29tZm9ydGFibGUgYmVpbmcgdW5jb21mb3J0YWJsZS4gSSB3aWxsIG93ZSBoaW0gYWx3
YXlzIGZvciB0aGF0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVdoZW4gRmlja2VsbCBsZWF2ZXMgZm9yIENpbmNp
bm5hdGkgZWl0aGVyIGFmdGVyIHRoZSBGaWVzdGEgQm93bCBvciBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNo
aXAgZ2FtZSwgaGUgd2lsbCBkcmF3IGZyb20gdGhlIGV4cGVyaWVuY2Ugb2YgY29hY2hpbmcgdW5k
ZXIgSm9obiBDb29wZXIsIEppbSBUcmVzc2VsIGFuZCBNZXllci48L3A+DQo8cD4NCglIZeKAmWxs
IGFsc28gbG9vayB0byBoaXMgNi03IGNhbXBhaWduIGluIDIwMTEg4oCUIHdoZW4gaGUgcmVwbGFj
ZWQgVHJlc3NlbCBhZnRlciB0aGUg4oCcVGF0dG9vZ2F0ZeKAnSBzY2FuZGFsIGFuZCBsZWQgT2hp
byBTdGF0ZSB0byBpdHMgZmlyc3QgbG9zaW5nIHNlYXNvbiBzaW5jZSAxOTg4IOKAlCBhbmQgdXNl
IGl0IGFzIGEgYmx1ZXByaW50LjwvcD4NCjxwPg0KCVdoaWxlIHRoYXQgbWlnaHQgc291bmQgc3Ry
YW5nZSwgdGhlIGdpZyBhcyB0aGUgbGVhZCBtYW4gZm9yIHRoZSBCdWNrZXllcyB3YXMgYSBiaWcg
cGFydCBvZiB3aGF0IGxhbmRlZCBoaW0gdGhlIGpvYiB3aXRoIHRoZSBCZWFyY2F0cy48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxJIG1hZGUgYWJvdXQgMjUtMTAwIG1pc3Rha2VzIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBkYXks4oCd
IEZpY2tlbGwgc2FpZC4g4oCcSSB0cmllZCB0byBkb2N1bWVudCB0aGVtLCBidXQgdGhlIHJlYWxp
dHkgaXMgSSBsZWFybmVkIGhvdyB0byBmYWxsIGFuZCBnZXQgYmFjayB1cCBhbmQgdGhhdOKAmXMg
dGhlIG5hbWUgb2YgdGhlIGdhbWUsIHdoZXRoZXIgaXTigJlzIGxpZmUgb3IgaXTigJlzIGZvb3Ri
YWxsLiDigKYgVGhhdOKAmXMgd2hhdCB0aGUgZ2FtZSBvZiBmb290YmFsbCB0ZWFjaGVzIHlvdS4g
SXTigJlzIGhvdyB0byBmYWxsIGFuZCBnZXQgYmFjayB1cCBiZWNhdXNlIHRoYXTigJlzIHdoYXQg
aXTigJlzIGFsbCBhYm91dC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglJdOKAmXMgYWxzbyBhYm91dCBhY2NvdW50
YWJpbGl0eS48L3A+DQo8cD4NCglUaGF0IG1pZ2h0IHNob3cgaXRzZWxmIG9uIHRoZSBmaWVsZCwg
YnV0IGl0IGFsc28gc3RhcnRzIGluIHByYWN0aWNlIGFuZCBpbiB0aGUgZXZlcnlkYXkuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcVGhlIE5vLiAxIHRoaW5nIGlzIGxlYWRlcnNoaXAs4oCdIEZpY2tlbGwgc2FpZC4g
4oCcVGhlcmUgYXJlIG5vIGJhZCB0ZWFtcy4gVGhlcmUgaXMgb25seSBiYWQgbGVhZGVyc2hpcC4g
V2hlbiBhbnlib2R5IGFza3MgbWUgYWJvdXQgMjAxMSwgSSBnaXZlIHRoZW0gb25lIGV4cGxhbmF0
aW9uLiBJdCB3YXMgcG9vciBsZWFkZXJzaGlwIGFuZCBpdCBzdGFydHMgYXQgdGhlIHRvcC7igJ08
L3A+DQo8cD4NCglUaGUgY29uY2VwdCBzdGFydHMgd2l0aCBhIGJlbGllZi48L3A+DQo8cD4NCglJ
dCBjdWx0aXZhdGVzIGludG8gYW4gYXR0aXR1ZGUgYW5kIG1hbmlmZXN0cyBpbnRvIHN1Y2Nlc3Mg
aW4gdGhlIGVuZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGF04oCZcyB3aGF0IEZpY2tlbGwgc2F5cyB3aWxsIGJl
IHRoZSBtb3N0IG5vdGljZWFibGUgdGhpbmcgd2hlbiBoZSBwdXRzIGhpcyBzdGFtcCBvbiBDaW5j
aW5uYXRpLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFlvdSBoYXZlIHRvIGdvIGluIGFuZCBraW5kIG9mIHN0cmlw
IGl0IGRvd24gYW5kIHRha2UgdGhlIGFjY3VtdWxhdGlvbiBvZiBldmVyeXRoaW5nIHRoYXQgeW91
IGhhdmUgYW5kIHRoZW4gYmUgeW91cnNlbGYs4oCdIEZpY2tlbGwgc2FpZC4g4oCcQXJlIHRoZXJl
IHRoaW5ncyB3ZeKAmWxsIHRha2U/IFllYWguIElzIHRoZXJlIGFuIGVudmlyb25tZW50IGFuZCBh
IGN1bHR1cmUgeW91IHdhbnQgdG8gdGFrZSwgdGhlcmUgZXhhY3RseSBpcy4g4oCmIEl0IHN0YXJ0
cyB3aXRoIGEgcHJvZ3JhbSB0aGF0IGhhcyBhIGhpZ2ggZXhwZWN0YXRpb24gbGV2ZWwu4oCdPC9w
Pg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.