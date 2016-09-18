Ohio State football: Noah Brown’s four TD catches upstage ‘basic’ Buckeye defense as Ohio State rolls over Oklahoma 45-24

PHA+DQoJTk9STUFOLCBPa2xhLjogT2hpbyBTdGF0ZeKAmXMgTm9haCBCcm93biB0b29rIHRoZSBz
cG90bGlnaHQgb2ZmIHRoZSBCdWNrZXllc+KAmSDigJxiYXNpY+KAnSBkZWZlbnNlLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUJyb3duIGNhbWUgdXAgd2l0aCBhbiBhc3RvbmlzaGluZyB0b3VjaGRvd24gcmVjZXB0aW9u
LCBob2xkaW5nIG9udG8gdGhlIGJhbGwgd2l0aCB0d28gaGFuZHMgYmVoaW5kIHRoZSBiYWNrIG9m
IGFuIE9rbGFob21hIGNvcm5lcmJhY2ssIGFuZCBjYXVnaHQgZm91ciBwYXNzZXMgZm9yIHNjb3Jl
cy4gT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBVcmJhbiBNZXllciBzYWlkIE1vbmRheSBoZSB3YXMgd2FpdGlu
ZyBmb3Igc29tZW9uZSB0byBlbWVyZ2UgZnJvbSB0aGUgY3Jvd2RlZCBwYWNrIG9mIHJlY2VpdmVy
cyBhbmQgdGhlIHJlZHNoaXJ0IHNvcGhvbW9yZSBmcm9tIEZsYW5kZXJzLCBOLkouLCBhbnN3ZXJl
ZCB0aGUgY2FsbC48L3A+DQo8cD4NCglCcm93buKAmXMgcGVyZm9ybWFuY2UgaGVscGVkIE5vLiAz
IE9oaW8gU3RhdGUgZG93biBOby4gMTQgT2tsYWhvbWEgNDUtMjQgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgYmVm
b3JlIGEgcmVjb3JkIGNyb3dkIG9mIDg3LDk3OSBhdCBHYXlsb3JkIEZhbWlseS1Pa2xhaG9tYSBN
ZW1vcmlhbCBTdGFkaXVtLiBUaGUgQnVja2V5ZXMgaW1wcm92ZWQgdG8gMTktMCBvbiB0aGUgcm9h
ZCB1bmRlciBNZXllciBhbmQgMi0xIGFnYWluc3QgdGhlIFNvb25lcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
IGdhbWUgd2FzIGRlbGF5ZWQgOTAgbWludXRlcyBieSBhIHRodW5kZXJzdG9ybSB0aGF0IGhpdCBh
IGhhbGYgaG91ciBiZWZvcmUgdGhlIHNjaGVkdWxlZCA3OjMwIHAubS4gRURUIGtpY2tvZmYuPC9w
Pg0KPHA+DQoJT2tsYWhvbWEgKDEtMikgd2FzIGZpZ2h0aW5nIGZvciBpdHMgQ29sbGVnZSBGb290
YmFsbCBQbGF5b2ZmIGxpZmUgYWZ0ZXIgYW4gdXBzZXQgbG9zcyB0byBIb3VzdG9uIGluIHRoZSBz
ZWFzb24gb3BlbmVyLiBPaGlvIFN0YXRlICgzLTApIGRpZG7igJl0IGZhY2UgbmVhcmx5IHRoZSBz
YW1lIHVyZ2VuY3ksIGJ1dCBrZXB0IGFsaXZlIGl0cyBuYXRpb25hbCB0aXRsZSBob3Blcy4gSXQg
c2hvdWxkIGJlbmVmaXQgZnJvbSBOby4gMTAgTG91aXN2aWxsZeKAmXMgcm91dCBvZiBOby4gMiBG
bG9yaWRhIFN0YXRlIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIGRheS48L3A+DQo8cD4NCglCcm93biBtaXNzZWQg
YWxsIG9mIHRoZSAyMDE1IHNlYXNvbiBhZnRlciBzdWZmZXJpbmcgYSBncnVlc29tZSBsZWcgaW5q
dXJ5IGluIHByYWN0aWNlIGp1c3QgZGF5cyBiZWZvcmUgdGhlIG9wZW5lci4gQnV0IGhlIHByb3Zl
ZCBuZWFybHkgdW5zdG9wcGFibGUgYWdhaW5zdCB0aGUgU29vbmVycywgZXNwZWNpYWxseSBvbiBo
aXMgc2hvY2tpbmcgc2NvcmUgd2l0aCBzaXggc2Vjb25kcyBsZWZ0IGJlZm9yZSBoYWxmdGltZS48
L3A+DQo8cD4NCglPa2xhaG9tYSBjb3JuZXJiYWNrIE1pY2hpYWggUXVpY2sgY291bGRu4oCZdCBo
YXZlIGNvdmVyZWQgQnJvd24gYW55IHRpZ2h0ZXIgaW4gdGhlIGxlZnQgY29ybmVyIG9mIHRoZSBl
bmQgem9uZS4gQnV0IEJyb3duIHJlYWNoZWQgYmVoaW5kIFF1aWNrIGFuZCBoZWxkIG9udG8gSi5U
LiBCYXJyZXR04oCZcyAyMS15YXJkIHBhc3MuIFRoZSBwbGF5IHN1cnZpdmVkIGEgcmVwbGF5IHJl
dmlldy48L3A+DQo8cD4NCglCcm93biBhbHNvIHB1bGxlZCBpbiBzY29yaW5nIHBhc3NlcyBvZiA0
IGFuZCAzNyB5YXJkcyB0byBoZWxwIHRoZSBCdWNrZXllcyBjbGFpbSBhIDM1LTE3IGhhbGZ0aW1l
IGxlYWQuIE9oaW8gU3RhdGUgZ290IHRoZSBiYWxsIGZpcnN0IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBh
bmQgQnJvd24gZmluaXNoZWQgb2ZmIGEgNzUteWFyZCBkcml2ZSB3aXRoIGFuIDgteWFyZCBURCB0
byBwdXQgT1NVIHVwIDQyLTE3LiBPbiBzZWNvbmQtYW5kLTE1IGluIHRoYXQgc2VyaWVzLCBRdWlj
ayB3YXMgd2hpc3RsZWQgZm9yIGEgMTUteWFyZCBmYWNlIG1hc2sgcGVuYWx0eSB0aGF0IGdhdmUg
T1NVIGEgZmlyc3QgZG93bi48L3A+DQo8cD4NCglCcm93biB0aWVkIGEgc2Nob29sIHJlY29yZCB3
aXRoIGZvdXIgdG91Y2hkb3duIHJlY2VwdGlvbnMsIGxhc3QgYWNjb21wbGlzaGVkIGJ5IERhbmUg
U2FuemVuYmFjaGVyIGFnYWluc3QgRWFzdGVybiBNaWNoaWdhbiBpbiAyMDEwLiBUaGF0IGdyb3Vw
IGFsc28gaW5jbHVkZXMgVGVycnkgR2xlbm4gYXQgUGl0dCBpbiAxOTk1IGFuZCBCb2IgR3JpbWVz
IHZlcnN1cyBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlIGluIDE5NTIuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IHRoZSBCdWNr
ZXllc+KAmSBiYWxsLWhhd2tpbmcgZGVmZW5zZSBhbHNvIGhhZCBhIGhhbmQgaW4gdGhlIG91dGNv
bWUuPC9wPg0KPHA+DQoJT2tsYWhvbWEgYmFja3VwIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEF1c3RpbiBLZW5kYWxs
IG1hZGUgaGVhZGxpbmVzIGluIHRoZSB3ZWVrIGxlYWRpbmcgdXAgdG8gdGhlIGdhbWUgd2hlbiBo
ZSB0b2xkIFNvb25lciBTcG9ydHMgVFYgdGhhdCBPU1UgaGFkIOKAnGEgdmVyeSBiYXNpYyBkZWZl
bnNlLuKAnSBIZSBwcmVkaWN0ZWQgU29vbmVycyBxdWFydGVyYmFjayBCYWtlciBNYXlmaWVsZCwg
d2hvIGZpbmlzaGVkIGZvdXJ0aCBpbiB0aGUgSGVpc21hbiBUcm9waHkgdm90aW5nIGxhc3Qgc2Vh
c29uLCB3b3VsZCDigJxsaWdodCB0aGVtIHVwLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU9oaW8gU3RhdGUsIHRo
ZSBuYXRpb27igJlzIGNvLWxlYWRlciBpbiBpbnRlcmNlcHRpb25zIHdpdGggc2V2ZW4gY29taW5n
IGluLCBwaWNrZWQgb2ZmIE1heWZpZWxkIHR3aWNlIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLiBMaW5lYmFj
a2VyIEplcm9tZSBCYWtlciB0b29rIGFkdmFudGFnZSBvZiBhIGJhbGwgdGlwcGVkIGJ5IGRlZmVu
c2l2ZSBlbmQgSmF5bG4gSG9sbWVzIGFuZCByZXR1cm5lZCBpdCA2OCB5YXJkcyBmb3IgYSB0b3Vj
aGRvd24uIEl0IHdhcyBPU1XigJlzIGZvdXJ0aCBpbnRlcmNlcHRpb24gcmV0dXJuIGZvciBhIHNj
b3JlIGluIHRocmVlIGdhbWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCVdpdGggNjoxMCBsZWZ0IGluIHRoZSBzZWNv
bmQgcXVhcnRlciwgTWFyc2hvbiBMYXR0aW1vcmUgaW50ZXJjZXB0ZWQgTWF5ZmllbGQsIHNldHRp
bmcgdXAgdGhlIEJ1Y2tleWVzIGF0IHRoZSBPVSAzNy4gQmFycmV0dCBmb3VuZCBCcm93biBmb3Ig
YSB0b3VjaGRvd24gb24gdGhlIG5leHQgcGxheS4gV2l0aCBoaXMgdGhpcmQgcGljayBvZiB0aGUg
c2Vhc29uLCBMYXR0aW1vcmUsIGEgcmVkc2hpcnQgc29waG9tb3JlIGZyb20gR2xlbnZpbGxlLCB0
aWVkIGZvciB0aGUgdGVhbSBsZWFkIHdpdGggc29waG9tb3JlIHNhZmV0eSBNYWxpayBIb29rZXIu
IExhdHRpbW9yZSBuZWFybHkgZ290IE5vLiA0IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgYnV0IHRo
ZSBwbGF5IHdhcyBvdmVydHVybmVkIGJ5IHJlcGxheSByZXZpZXcuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIE9o
aW8gU3RhdGUgZGVmZW5zZSBkaWQgc3VycmVuZGVyIGl0cyBmaXJzdCB0b3VjaGRvd24gb2YgdGhl
IHNlYXNvbiB3aXRoIDQ6MTIgbGVmdCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIE1heWZpZWxkIGZv
dW5kIEEuRC4gTWlsbGVyIGZvciBhIDM1LXlhcmQgc2NvcmluZyByZWNlcHRpb24gYXMgZnJlc2ht
YW4gY29ybmVyYmFjayBEYW1vbiBBcm5ldHRlIHNsaXBwZWQgYW5kIGZlbGwuIFRoZSBTb29uZXJz
IHBpY2tlZCB1cCBhbm90aGVyIHdpdGggNDowNiByZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0
ZXIgb24gYSA1LXlhcmQgcGFzcyBmcm9tIE1heWZpZWxkIHRvIE1hcmsgQW5kcmV3cy48L3A+DQo8
cD4NCglUaGUgQnVja2V5ZXMgYWxzbyByZWxpZWQgb24gYSBzdHJvbmcgcnVubmluZyBnYW1lIGxl
ZCBieSByZWRzaGlydCBmcmVzaG1hbiB0YWlsYmFjayBNaWtlIFdlYmVyLCBqdW5pb3IgSC1iYWNr
IEN1cnRpcyBTYW11ZWwgYW5kIEJhcnJldHQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIG1vc3QgZHJhbWEgaW4g
dGhlIGdhbWUgY2FtZSB3aGVuIE9rbGFob21hIHJlZHNoaXJ0IHNvcGhvbW9yZSBKb2UgTWl4b24g
cmV0dXJuZWQgYSBraWNrb2ZmIDk3IHlhcmRzIGZvciBhIHRvdWNoZG93biB3aXRoIDQ6MjAgbGVm
dCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciB0byBjdXQgT2hpbyBTdGF0ZeKAmXMgbGVhZCB0byAxNC03
LiBBIEZPWCB0ZWxldmlzaW9uIGNhbWVyYSBjYXVnaHQgTWl4b24gZHJvcHBpbmcgdGhlIGJhbGwg
YmVmb3JlIGhlIGNyb3NzZWQgdGhlIGdvYWwgbGluZSwgYnV0IHRoZSBzY29yZSB3YXMgbm90IHJl
dmlld2VkIGJ5IEJpZyAxMiByZXBsYXkgb2ZmaWNpYWxzLjwvcD4NCjxwPg0KCU9oaW8gU3RhdGUg
cmVzcG9uZGVkIHdpdGggYW4gMTEtcGxheSwgODkteWFyZCBkcml2ZSBjYXBwZWQgYnkgQnJvd27i
gJlzIDQteWFyZCBURCBjYXRjaCB0aGF0IGJvb3N0ZWQgdGhlIEJ1Y2tleWVz4oCZIGxlYWQgdG8g
MjEtNy48L3A+DQo8cD4NCglPU1UgbG9zdCBpdHMgdG9wIGNvcm5lcmJhY2ssIGp1bmlvciBHYXJl
b24gQ29ubGV5LCBhIE1hc3NpbGxvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBwcm9kdWN0LCBlYXJseSBpbiB0aGUg
c2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgd2l0aCBhbiB1cHBlciBib2R5IGluanVyeS4gQ29ubGV5IGxhbmRlZCBo
YXJkIG9uIGhpcyBzaG91bGRlciBkZWZlbmRpbmcgYSBzaG9ydCBTb29uZXIgcGFzcy48L3A+DQo8
cD4NCglNYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJp
ZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIGhlciBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFy
bGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vbWFybGE8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9u
IFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.