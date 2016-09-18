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Ohio State football: Noah Brown’s four TD catches upstage ‘basic’ Buckeye defense as Ohio State rolls over Oklahoma 45-24

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 18, 2016 - 12:37 AM | Updated: September 18, 2016 - 08:55 AM
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Ohio State wide receiver Noah Brown (rear) grabs a pass for a touchdown as Oklahoma's Michiah Quick (16) defends during the second quarter Saturday in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)

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