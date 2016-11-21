Ohio State football: Once a Michigan commit, Gareon Conley now a captain for Buckeyes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q29sdW1idXM6IEl0IGhhcyBiZWVuIG5lYXJseSBmb3VyIHllYXJzIHNpbmNlIEdhcmVvbiBD
b25sZXkgbWFkZSB0aGluZ3Mgb2ZmaWNpYWwgYW5kIHRoZSByZWRzaGlydCBqdW5pb3IgYXQgT2hp
byBTdGF0ZSBpcyBkb2luZyBmaW5lLCB0aGFuayB5b3UgdmVyeSBtdWNoLjwvcD48cD5KdXN0IGRh
eXMgYXdheSBmcm9tIHRoZSBOby4gMiBCdWNrZXllcyB0YWtpbmcgb24gTm8uIDMgTWljaGlnYW4g
YXQgT2hpbyBTdGFkaXVtIG9uIFNhdHVyZGF5LCBDb25sZXksIGEgTWFzc2lsbG9uIGdyYWR1YXRl
LCB0b29rIHRpbWUgb3V0IG9mIE1vbmRheSYjODIxNztzIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSB0byBjZWxl
YnJhdGUgaGlzIGNob2ljZSB0byB0YWtlIGEgc2Nob2xhcnNoaXAgYXQgT2hpbyBTdGF0ZS48L3A+
PHA+VGhhdCBoZSB3YXMgb25jZSBhIFdvbHZlcmluZXMgY29tbWl0IGp1c3QgYWRkcyBmdWVsIHRv
IHRoZSBpbmZlcm5vIHRoYXQgaXMgdGhlIE1pY2hpZ2FuLU9oaW8gU3RhdGUgcml2YWxyeS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBhIG1hZ25pZmljZW50IGRlY2lzaW9uLCYjODIyMTsgQ29ubGV5IHNh
aWQuICYjODIyMDtPYnZpb3VzbHksIHR3byB5ZWFycyBhZ28gd2Ugd29uIGEgY2hhbXBpb25zaGlw
IGFuZCBsYXN0IHllYXIgd2UgaGFkIGEgZ29vZCBzZWFzb24uIE92ZXJhbGwsIHRoZSB0ZWFtcyBJ
JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gYSBwYXJ0IG9mIGFuZCB0aGUgYnJvdGhlcmhvb2Qgd2UgZXhwZXJpZW5j
ZSBpcyBncmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBicm90aGVyaG9vZCBoZSBvcmlnaW5hbGx5IHNh
dyB3YXMgaW4gQW5uIEFyYm9yLCBNaWNoLiwgYXMgYSB0cmlwIHRvIHRoZSBCaWcgSG91c2UgaGFk
IHRoZSA2LWZvb3QsIDE5NS1wb3VuZCBDb25sZXkgdGhpbmtpbmcgbWFpemUgYW5kIGJsdWUuPC9w
PjxwPkhlIGNvbW1pdHRlZCBpbiBNYXJjaCAyMDEyIG9mIGhpcyBqdW5pb3IgeWVhciBhbmQgc2F3
IGhpbXNlbGYgbGl2aW5nIG91dCBoaXMgbGlmZSBpbiB0aGUgd2luZ2VkIGhlbG1ldC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgb25seSB3ZW50IHVwIHRoZXJlIG9uZSB0aW1lLCYjODIyMTsgQ29ubGV5IHNhaWQu
ICYjODIyMDtJdCB3YXMgYSByZWFsIGZhc3QgY29tbWl0bWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgcmVh
bGx5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBwbGF5IGZvb3RiYWxsLiBJbiBoaWdoIHNjaG9vbCwgSSB3YXMgYSBi
YXNrZXRiYWxsIHBsYXllci4gSXQgd2FzIGEgQmlnIFRlbiBzY2hvb2wgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBs
aWtlLCAmIzgyMTY7T2gsIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBqdW1wIG9uIGl0IGJlY2F1c2UgSSBw
cm9iYWJseSB3b24mIzgyMTc7dCBnZXQgYW55dGhpbmcgYmV0dGVyLiYjODIxNzsgQnV0IG1vcmUg
c2Nob29scyBzdGFydGVkIGNvbWluZywgc28gSSB3YW50ZWQgdG8gZXhwbG9yZSBteSBvcHRpb25z
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlbi1NaWNoaWdhbiBjb2FjaCBCcmFkeSBIb2tlIGhhZCBhIHJ1bGUg
dGhhdCBpZiBhIFdvbHZlcmluZXMgY29tbWl0IHdhbnRlZCB0byB2aXNpdCBhbm90aGVyIHNjaG9v
bCwgaGUgd2FzbiYjODIxNzt0IE1pY2hpZ2FuIG1hdGVyaWFsIGFuZCB3b3VsZCBoYXZlIGhpcyBz
Y2hvbGFyc2hpcCBwdWxsZWQuPC9wPjxwPkEgZm91ci1zdGFyIHJlY3J1aXQgcmFua2VkIGFzIHRo
ZSBiZXN0IHBsYXllciBpbiBPaGlvIGFuZCB0aGUgNDNyZCBiZXN0IG92ZXJhbGwgYnkgRVNQTiBh
dCB0aGUgdGltZSwgQ29ubGV5JiM4MjE3O3MgaW50ZXJlc3QgZXNjYWxhdGVkIG9uY2UgVXJiYW4g
TWV5ZXIgYW5kIHRoZSBCdWNrZXllcyBzdGFydGVkIGxvb2tpbmcgYXQgaGltLCBhbmQgbm93IGhl
IGlzIGEgY2FwdGFpbiBvbiBkZWZlbnNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkbyByZW1lbWJlciB0aGF0
IHZlcnkgd2VsbCwmIzgyMjE7IE1leWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtNaWtlIFZyYWJlbCByZWNydWl0
cyB0aGF0IGFyZWEuIEl0IHdhcyBhbiBlYXJseSBjb21taXQgW3RvIE1pY2hpZ2FuXS4gPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXZSB0aG91Z2h0IGhpZ2hseSBvZiBoaW0gYW5kIEkgcmVtZW1iZXIgaGUgcGxheWVk
IGhpcyB0YWlsIG9mZiBoaXMgc2VuaW9yIHllYXIuIEkgd2VudCBhbmQgd2F0Y2hlZCBoaW0gYWN0
dWFsbHkgcHJhY3RpY2UgYmFza2V0YmFsbC4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoZW4gSSB3YXMgbGlrZSwg
JiM4MjE2O1RoaXMgaXMgYSBjcmF6eSBhdGhsZXRlLiYjODIxNzsgJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0
JiM4MjE3O3Mgd2hlbiB0aGUgd2hlZWxzIHJlYWxseSB3ZXJlIHNldCBpbnRvIG1vdGlvbi4gPC9w
PjxwPkNvbmxleSwgd2hvIGluZGljYXRlZCBNb25kYXkgdGhhdCBoZSB3YXMgYWxyZWFkeSBkZS1j
b21pdHRlZCBmcm9tIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzIHdoZW4gaGUgYXR0ZW5kZWQgdGhlIE9oaW8gU3Rh
dGUtTWljaGlnYW4gZ2FtZSBpbiBDb2x1bWJ1cyB0aGF0IHllYXIsIGRpZG4mIzgyMTc7dCBtYWtl
IGhpcyBjaGFuZ2Ugb2YgaGVhcnQgcHVibGljIHVudGlsIHRocmVlIGRheXMgbGF0ZXIuPC9wPjxw
PkFuIGluLWhvbWUgdmlzaXQgZnJvbSBPaGlvIFN0YXRlIHB1c2hlZCB0aGluZ3MgZnVydGhlciB0
b3dhcmQgdGhlIEJ1Y2tleWVzLCBhbmQgQ29ubGV5IHNldCBhbiBvZmZpY2lhbCB2aXNpdCBmb3Ig
dGhlIGZpcnN0IHdlZWsgaW4gRGVjZW1iZXIsIGNvbW1pdHRpbmcgb24gRGVjLiA3LCAyMDEyLCB0
byBPaGlvIFN0YXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgYSB5b3VuZy1taW5kZWQgcGVyc29uLCYj
ODIyMTsgQ29ubGV5IHNhaWQuICYjODIyMDtSZWFsbHkgW01pY2hpZ2FuXSB3YXMgbXkgZmlyc3Qg
YmlnIG9mZmVyLiBJIHdhbnRlZCB0byBleHBsb3JlIG15IG9wdGlvbnMgYW5kIHdoZW4gSSBjYW1l
IGhlcmUsIGl0IHdhcyBsaWtlIHRoZSBzYW1lIHByb2dyYW0sIGJ1dCBiZXR0ZXIgYW5kIGl0IGp1
c3QgZmVsdCBsaWtlIGhvbWUsIHNvIEkgc3RheWVkIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCYjODIx
NztzIG9idmlvdXNseSBhIGNob2ljZSBNZXllciBhbmQgQ28uIGFyZSBnbGFkIENvbmxleSBtYWRl
LiA8L3A+PHA+QSBiaWcgcGFydCBvZiBhIGRlZmVuc2UgcmFua2VkIHRoaXJkIGluIHRoZSBuYXRp
b24gaW4gcGFzc2luZyB5YXJkcyBhbGxvd2VkIHBlciBnYW1lICgxNTkuNSksIENvbmxleSYjODIx
NztzIGludGVyY2VwdGlvbiBvbiBTYXR1cmRheSBzZWN1cmVkIE9oaW8gU3RhdGUmIzgyMTc7cyBv
bmUtcG9pbnQgd2luIG92ZXIgTWljaGlnYW4gU3RhdGUuIEhlIGFsc28gcmFua3MgbmVhciB0aGUg
dG9wIGluIGludGVyY2VwdGlvbnMgKDMpLCBwYXNzIGJyZWFrdXBzICg3KSBhbmQgcGFzc2VzIGRl
ZmVuZGVkICgxMCkgZm9yIHRoZSBCdWNrZXllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1tIZSBoYXMgbWFkZSBh
XSBtYWpvciBpbXBhY3QsJiM4MjIxOyBNZXllciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBub3Qg
anVzdCBhIGdyZWF0IHBsYXllciwgYnV0IGEgZ3JlYXQgbGVhZGVyIGFzIHdlbGwuJiM4MjIxOzwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.