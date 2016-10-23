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Penn State 24, No. 2 Ohio State 21

Ohio State football: Penn State topples No. 2 Ohio State 24-21

By Ralph D. Russo
Associated Press

Published: October 23, 2016 - 12:19 AM
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Ohio State's Mike Weber (25) takes off running against Penn State during the first half of an NCAA college football game in State College, Pa., Saturday, Oct. 22, 2016. (AP Photo/Chris Knight)


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