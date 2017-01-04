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Ohio State football

Ohio State football: QB J.T. Barrett confirms he’s returning next year; LB Raekwon McMillan leaving for NFL

Associated Press

Published: January 4, 2017 - 05:31 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) scrambles away from Clemson linebackers Dorian O'Daniel (6), Kendall Joseph (34) and Ben Boulware (10) during the first quarter of the Fiesta Bowl in Glendale, Ariz., on Saturday. (Adam Cairns/Columbus Dispatch/TNS)


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