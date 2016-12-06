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Ohio State football

Ohio State football: Safety Malik Hooker finds his passion for football just in time for record-setting season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 6, 2016 - 08:19 PM | Updated: December 7, 2016 - 09:45 AM
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Ohio State's Malik Hooker (24) hits Penn State�s Mike Gesicki (88) as he tries to catch a pass during the first half of a game, Oct. 22 in State College, Pa. (AP Photo/Chris Knight)

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COLUMBUS: When Ohio State safety Malik Hooker goes home now, he no longer sets off on foot when it’s time to return to Columbus, fighting his emotions as he struggles to get in the car.

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