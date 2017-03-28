All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State football

Ohio State football: St. V-M grad Parris Campbell stepping up at wide receiver for Buckeyes

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 06:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State wide receiver Parris Campbell (21) escapes the reach of Clemson linebacker Chad Smith (43) during the first half of the Fiesta Bowl, Dec. 31, 2016, in Glendale, Ariz. Ohio State coach Urban Meyer said Tuesday that Parris Campbell is distinguishing himself at receiver, and K.J. Hill, Terry McLaurin and Binjimen Victor also are getting noticed as the Buckeyes work to improve their passing game this spring. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

zmen29cut_02 Patrick Semansky - AP
University of Akron basketball: Search to replace coach Keith Dambrot begins; Zips players consider options

The fallout has begun in the wake of former University of Akron basketball coach Keith Dambrot accepting the same position at Duquesne University.

marla29cut_01
Marla Ridenour: Cavaliers conceding high playoff seed not as farfetched as it sounds, but convincing LeBron an issue
tribe29cut_01
Indians make contract extension with Jose Ramirez official
browns29cut_02
Browns coach Hue Jackson wants to keep No. 1 pick, says ‘there’s no question’ edge rusher Myles Garrett in discussion
bsider29cut_01
Coach Hue Jackson still has hope Browns could trade for quarterback: ‘Anything’s a possibility until it’s not’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next