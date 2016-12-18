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Ohio State football

Ohio State football: Talented Clemson much more than just QB Deshaun Watson

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: December 18, 2016 - 02:18 PM | Updated: December 19, 2016 - 02:04 PM
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FILE - In this Sept. 3, 2016, file photo, Clemson quarterback Deshaun Watson, center, runs the ball in the first half during an NCAA college football game against Auburn, in Auburn, Ala. The AP college football Player of the Year will be announced Tuesday, Dec. 13, 2016. Jonathan Allen, of Alabama, Lamar Jackson, of Louisville, and Deshaun Watson, of Clemson, are the top three vote-getters.(AP Photo/Brynn Anderson, File)


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