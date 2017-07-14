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Ohio State great Chris Spielman sues school over likenesses

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 04:07 PM

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