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Ohio State notebook

Ohio State notebook: All-American safety Malik Hooker plays to honor memory of late cousins

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 30, 2016 - 06:40 PM

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