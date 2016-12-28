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Ohio State notebook

Ohio State notebook: First-year starting safeties Malik Hooker, Jadar Johnson could have big impact in playoff semifinal

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 28, 2016 - 08:29 PM
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Michigan State's LJ Scott (right) runs for a touchdown against Ohio State's Raekwon McMillan during the fourth quarter half of a game, Nov. 19, in East Lansing, Mich. Ohio State won 17-16. (AP Photo/Al Goldis)

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