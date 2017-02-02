Ohio State notebook: Real Life Wednesdays program, ensuing internships become recruiting tools for Buckeyes

PHA+Q09MVU1CVVM6IE9oaW8gU3RhdGUgY29hY2ggVXJiYW4gTWV5ZXImIzgyMTc7cyBSZWFsIExp
ZmUgV2VkbmVzZGF5cyBwcm9ncmFtIGRlc2lnbmVkIHRvIHByZXBhcmUgdGhlIEJ1Y2tleWVzIGZv
ciBsaWZlIGFmdGVyIGZvb3RiYWxsIGlzIG5vdyBwcm92aWRpbmcgYW4gYW5jaWxsYXJ5IGJlbmVm
aXQuPC9wPjxwPlRoZSBzZXJpZXMgb2YgbmF0aW9uYWxseSByZW5vd25lZCBsZWFkZXJzIGluIGJ1
c2luZXNzIGFuZCBhdGhsZXRpY3Mgd2hvIGFkZHJlc3MgdGhlIHRlYW0gZHVyaW5nIHRoZSB3aW50
ZXIgYW5kIHNwcmluZyBoYXMgYmVjb21lIGEgdmFsdWFibGUgcmVjcnVpdGluZyB0b29sLjwvcD48
cD5GaXZlLXN0YXIgcmVjcnVpdHMgQmFyb24gQnJvd25pbmcsIGEgbGluZWJhY2tlciBmcm9tIEZv
cnQgV29ydGgsIFRleGFzLCBhbmQgSmVmZnJleSBPa3VkYWgsIGEgY29ybmVyYmFjayBmcm9tIEdy
YW5kIFByYWlyaWUsIFRleGFzLCBtZW50aW9uZWQgUmVhbCBMaWZlIFdlZG5lc2RheXMgYXMgYSBm
YWN0b3IgaW4gdGhlaXIgZGVjaXNpb25zIHRvIGpvaW4gdGhlIDIxLW1lbWJlciBjbGFzcyBvZiAy
MDE3LjwvcD48cD5CdXQgdGhleSBhcmUgZHJhd24gbm90IGp1c3QgdG8gaGVhciB0YWxrcyBmcm9t
IENFT3MgbGlrZSBMZXMgV2V4bmVyIG9mIExpbWl0ZWQgQnJhbmRzLCBKYW1pZSBEaW1vbmQgb2Yg
SlBNb3JnYW4gQ2hhc2UsIEtlaXRoIFdhbmRlbGwgb2YgSGFybGV5IERhdmlkc29uLCBTYW0gQ292
ZWxsaSBvZiBQYW5lcmEgQnJlYWQgb3IgQ2F2YWxpZXJzIG93bmVyIERhbiBHaWxiZXJ0IG9yIHBh
cnRpY2lwYXRlIGluIGEgam9iIGZhaXIgaW4gTWF5LiA8L3A+PHA+T1NVIHByb3NwZWN0cyBoYXZl
IHNlZW4gZ3VhcmQgQmlsbHkgUHJpY2UgbGFuZCBhbiBpbnRlcm5zaGlwIHdpdGggTmlrZSBhbmQg
cXVhcnRlcmJhY2sgSm9lIEJ1cnJvdywgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBTYW0gSHViYmFyZCBhbmQgcmVj
ZWl2ZXIgQXVzdGluIE1hY2sgc3BlbmQgdGltZSBsYXN0IEp1bHkgaW50ZXJuaW5nIGF0IEdvbGRt
YW4gU2FjaHMgaW4gTmV3IFlvcmsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbnN0ZWFkIG9mIGp1c3QgaGF2aW5n
IGd1eXMgc3BlYWsgYW5kIGdpdmluZyB1cyBncmVhdCBpbmZvcm1hdGlvbiwgbm93IHdlIGhhdmUg
Z3V5cyBpbiB0aGUgcmVhbCB3b3JsZCBkb2luZyB0aGVzZSBncmVhdCBpbnRlcm5zaGlwcy4gSSB0
aGluayB0aGF0IHdhcyBodWdlIGZvciBCYXJvbiBhbmQgSmVmZnJleSBhbmQgb3RoZXJzLCYjODIy
MTsgTWFyayBQYW50b25pJiM4MjE3O3MsIE9TVSYjODIxNztzIGRpcmVjdG9yIG9mIHBsYXllciBw
ZXJzb25uZWwsIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGltcGFjdCBpdCYjODIx
NztzIGhhZCBub3Qgb25seSBvbiByZWNydWl0aW5nIGJ1dCBvdXIgcGxheWVycyBpdHNlbGYsIGFu
ZCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZXNlIGd1eXMgYXJlIG5vdyBtb3JlIGludGVyZXN0ZWQgaW4gZG9p
bmcgbW9yZSByZXNlYXJjaCBvbiBkaWZmZXJlbnQgZmllbGRzLCBrbm93aW5nIHRoYXQgQ29hY2gg
TWV5ZXIgaXMgZ29pbmcgdG8gaGVscCB0aGVtIGdldCB0byB0aGF0IHBvaW50LCBJIHRoaW5rIGhh
cyBiZWVuIGEgaHVnZSBzdWNjZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2l6ZSBubyBpc3N1ZTwvcD48cD5E
dWFsIHRocmVhdCBxdWFydGVyYmFjayBUYXRlIE1hcnRlbGwgb2YgTGFzIFZlZ2FzLCBVU0EgVG9k
YXkmIzgyMTc7cyBoaWdoIHNjaG9vbCBvZmZlbnNpdmUgcGxheWVyIG9mIHRoZSB5ZWFyIGFuZCBH
YXRvcmFkZSYjODIxNztzIGFuZCBNYXhQcmVwcyYjODIxNzsgbmF0aW9uYWwgcGxheWVyIG9mIHRo
ZSB5ZWFyLCBpcyBsaXN0ZWQgYXMgNS1mb290LTEwIGFuZCAyMDMgcG91bmRzLiBCdXQgaGUgc2Vl
bXMgdW5kZXRlcnJlZCBieSBoaXMgc2l6ZSBkaXNhZHZhbnRhZ2UgYW5kIGNpdGVkIGEgbWVzc2Fn
ZSBmcm9tIGZvcm1lciBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIHF1YXJ0ZXJiYWNrIFRyZW50IERpbGZlciBh
dCB0aGUgRWxpdGUgMTEgY2FtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBsaW5lIGF2ZXJhZ2VzIDYtNS4g
T3VyIGxpbmUgaXMgcHJvYmFibHkgYmlnZ2VyIHRoYW4gdGhhdCwmIzgyMjE7IE1hcnRlbGwgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1tEaWxmZXJdIHNhaWQsICYjODIxNjtJJiM4MjE3O20gNi00LCBJJiM4MjE3O20g
bm90IHNlZWluZyBvdmVyIGxpbmVtZW4gNi01LiBZb3UmIzgyMTc7cmUgbm90IHNlZWluZyBvdmVy
IDYtNSBhdCA1LTExLiYjODIxNzsgQnV0IGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNhbWUgdGhpbmcgZm9yIGJv
dGggb2YgdXMuIFdlJiM4MjE3O3JlIGJvdGggbG9va2luZyBvdmVyIHRoZWlyIHNob3VsZGVycyBo
YWxmIHRoZSB0aW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBpdCYjODIxNztz
IHRoYXQgYmlnIG9mIGEgZGlmZmVyZW5jZS4gSSBoYXZlIG5vIGlzc3VlIHdoZW4gSSYjODIxNztt
IHRocm93aW5nIHRoZSBiYWxsLiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBsaWtlIEkgbWlzcyBwZW9wbGUuIEkg
c2VlIHBlcmZlY3RseSBmaW5lIHdoZW4gSSYjODIxNzttIGJhY2sgdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgZmFjdG9yIHRvIE1leWVyIHdhcyBNYXJ0ZWxsJiM4MjE3O3Mg
NDMtMCByZWNvcmQgYXMgYSBzdGFydGVyIGF0IEJpc2hvcCBHb3JtYW4sIHdoZXJlIGhlIHRocmV3
IDExMyB0b3VjaGRvd24gcGFzc2VzIHdpdGggbmluZSBpbnRlcmNlcHRpb25zIGFuZCBydXNoZWQg
Zm9yIDM1IG1vcmUgc2NvcmVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZSBwZW9wbGUgbWVhc3VyZSBpdCBi
eSB0aHJvd2luZyB5YXJkcy4gV2UgbWVhc3VyZSBpdCB2ZXJ5IHNpbXBseSAmIzgyMTI7IGhvdyBk
byB5b3Ugd2luPyYjODIyMTsgTWV5ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSB3YXkgd2UgZXZhbHVhdGUg
cXVhcnRlcmJhY2tzLCBbd2hpY2hdIEkgdW5kZXJzdGFuZCBpcyBhIGxvdCBkaWZmZXJlbnQgdGhh
biBvdGhlcnMuIFtNYXJ0ZWxsXSBjb21lcyBmcm9tIGEgd2lubmluZyBwcm9ncmFtLCBhIHdpbm5p
bmcgc2Vuc2Ugb2YgLi4uIHRoZSB3YXkgaGUgaXMsIHBlcnNvbmFsaXR5LiBZb3Ugc2VlIHRoZSB3
YXkgaGUgd2Fsa3MgYXJvdW5kIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJ0ZWxsIGRlc2NyaWJlZCBo
aXMgc3R5bGUgYXMgJiM4MjIwO3Bhc3MgZmlyc3QsIHJ1biBzZWNvbmQsJiM4MjIxOyBidXQgc2Fp
ZCBoZSBzZXBhcmF0ZXMgaGltc2VsZiBmcm9tIG90aGVyIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyB3aGVuIHBsYXlz
IGJyZWFrIGRvd24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIG15IGJlc3QgYXR0
cmlidXRlcywgd2hlbiBzdHVmZiBpc24mIzgyMTc7dCBub3JtYWwgSSBjYW4gbWFrZSBzb21ldGhp
bmcgaGFwcGVuLCYjODIyMTsgTWFydGVsbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QgdGhh
dCBJIGp1c3QgZHJvcCBiYWNrIGFuZCBydW4gYXJvdW5kOyBJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCByZWFkcyB0
byBnbyB0aHJvdWdoLCB0aHJlZS0gb3IgZm91ci1wcm9ncmVzc2lvbiByZWFkcyBzb21ldGltZXMu
IEJ1dCBpZiB0aGV5IGJsaXR6IGFuZCBzb21lYm9keSYjODIxNztzIGNvbWluZywgSSBjYW4gbWFr
ZSB0aGF0IGd1eSBtaXNzIGFuZCBzdGlsbCBtYWtlIHNvbWV0aGluZyBoYXBwZW4uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5QcmFpc2UgZm9yIENhbXBiZWxsPC9wPjxwPkR1cmluZyBoaXMgaW50ZXJ2aWV3LCBNYXJ0
ZWxsIG1lbnRpb25lZCBmb3JtZXIgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgc3RhciBQYXJyaXMgQ2Ft
cGJlbGwsIGEgc29waG9tb3JlIHJlY2VpdmVyIHdobyB0aHVzIGZhciBoYXMgbWFkZSBoaXMgbWFy
ayBhdCBPU1UgYXMgYSByZXR1cm4gbWFuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBPaGlvIFN0
YXRlOyBpdCYjODIxNztzIHRoZSBiZXN0IG9mIHRoZSBiZXN0LCYjODIyMTsgTWFydGVsbCBzYWlk
LiAmIzgyMjA7UGFycmlzIENhbXBiZWxsLCB5b3Ugc2VlIHRoZSBkdWRlIGhhcyB3aGVlbHMuIEhl
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBwbGF5IHRoYXQgbXVjaC4gSGUmIzgyMTc7bGwgYmUgYW4gTkZMIGd1eSB0
aGlzIGNvbWluZyB5ZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2Vjb25kYXJ5IHNoYWtldXA8L3A+PHA+TWV5
ZXIgc2FpZCBsb3Npbmcgc2l4IG9mIGVpZ2h0IHN0YXJ0ZXJzIGluIHRoZSBzZWNvbmRhcnkgYXMg
ZWFybHkgTkZMIGRyYWZ0IGVudHJhbnRzIHRoZSBwYXN0IHR3byB5ZWFycyBtYXkgYmUgdW5wcmVj
ZWRlbnRlZC4gSW4gdGhlIDIwMTYgZHJhZnQgaXQgd2FzIEVsaSBBcHBsZSwgVm9ubiBCZWxsIGFu
ZCBUeXZpcyBQb3dlbGw7IGluIDIwMTcgaXQgaXMgTWFsaWsgSG9va2VyLCBHYXJlb24gQ29ubGV5
IGFuZCBNYXJzaG9uIExhdHRpbW9yZS48L3A+PHA+Q29uc2VxdWVudGx5LCByZXN0b2NraW5nIHRo
ZSBzZWNvbmRhcnkgd2FzIHRoZSBCdWNrZXllcyYjODIxNzsgdG9wIHByaW9yaXR5IGluIHRoaXMg
cmVjcnVpdGluZyBjbGFzcy4gT3V0IG9mIHRoZSBncm91cCBvZiBjb3JuZXJiYWNrcyBPa3VkYWgs
IFNoYXVuIFdhZGUgYW5kIE1hcmN1cyBXaWxsaWFtc29uIGFuZCBzYWZldHkgSXNhaWFoIFByeW9y
LCBNZXllciBzZWVzIHBsYXllcnMgd2hvIHdpbGwgY29udHJpYnV0ZSByaWdodCBhd2F5LjwvcD48
cD5PZiB0aGUgb3RoZXJzIHdobyBjb3VsZCBtYWtlIGFuIGltcGFjdCB0aGlzIHNlYXNvbiwgTWV5
ZXIgbWVudGlvbmVkIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lbWVuIEpvc2ggTXllcnMgKE1pYW1pc2J1cmcpIGFu
ZCBXeWF0dCBEYXZpcyAoQmVsbGZsb3dlciwgQ2FsaWYuKSBhbmQgbGluZWJhY2tlcnMgQnJvd25p
bmcgYW5kIFBldGUgV2VybmVyIChJbmRpYW5hcG9saXMpLiBNZXllciBzYWlkIG9mIE15ZXJzICg2
LTYsIDMwNikgYW5kIERhdmlzICg2LTQsIDMxMCksICYjODIyMDt1c3VhbGx5IGd1eXMgdGhhdCBi
aWcgYXJlIGZhdC1iaWcuIEJ1dCB0aGVzZSBndXlzIGFyZW4mIzgyMTc7dCBmYXQtYmlnLCB0aGV5
JiM4MjE3O3JlIGJpZy1iaWcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaG9ydCBvbiBPaGlvYW5zPC9wPjxwPlRo
ZSBjbGFzcyBvZiAyMSBpbmNsdWRlcyBvbmx5IHNldmVuIGZyb20gT2hpbyBhbmQgTWV5ZXIgc2Fp
ZCB0aGF0IHdhcyBub3QgZW5vdWdoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RmlmdHkgcGVyY2VudCBpcyBraW5k
IG9mIHRoZSBtYXJrIHRoYXQgSSBrZWVwIHJpZ2h0IGluIGZyb250IG9mIG1lLCYjODIyMTsgTWV5
ZXIgc2FpZC4gQnV0IGhlIGNhbGxlZCBPaGlvIGEgJiM4MjIwO2xhdGUtZGV2ZWxvcGluZyBzdGF0
ZSYjODIyMTsgYmVjYXVzZSBpdHMgcGxheWVycyBhcmUgbm90IGltbWVyc2VkIGluIGZvb3RiYWxs
IGFjdGl2aXRpZXMgbmVhcmx5IHllYXItcm91bmQgbGlrZSB0aG9zZSBpbiB3YXJtZXIgY2xpbWF0
ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3QgZW5vdWdoIE9oaW8sJiM4MjIxOyBQYW50b25pIHNhaWQuICYj
ODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIHRvbyBtdWNoIHRhbGVudCBpbiB0aGlzIHN0YXRlLCBidXQgYXQg
dGhlIHNhbWUgdGltZSwgd2UmIzgyMTc7cmUgYWxzbyBzZWFyY2hpbmcgZm9yIHRoZSBiZXN0IHBs
YXllcnMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkuIFdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRvIGtlZXAgcmVtaW5kaW5nIG91
cnNlbHZlcyBPaGlvIGtpZHMgYXJlIG91ciBmaXJzdCBwcmlvcml0eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1l
YW53aGlsZSwgdGhlIGNsYXNzIGluY2x1ZGVzIGZpdmUgZnJvbSBUZXhhcy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgSSBleHBlY3RlZCB0aGF0IG1hbnkgZ3V5cyBmcm9tIFRleGFz
IHRvIGJlIGNvbWluZyBoZXJlLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgcHJldHR5IHNob2NraW5nIHRvIG1lLCYj
ODIyMTsgQnJvd25pbmcgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Byb2JhYmx5IHRoZSByZWFzb24gZXZlcnlib2R5
IGlzIGxlYXZpbmcgVGV4YXMgaXMgZXZlcnlib2R5IHdhbnRlZCB0byBiZSBncmVhdCBhbmQgdGhl
eSYjODIxNztyZSBnb2luZyB3aGVyZSB0aGV5IGNhbiBncm93IHRoZSBtb3N0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QXMgZm9yIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7bGwgbWlzcyBtb3N0IGFib3V0IHRoZSBMb25lIFN0YXIg
U3RhdGUsIEJyb3duaW5nIHNhaWQsICYjODIyMDtXaGF0YWJ1cmdlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1h
cmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRl
ciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.