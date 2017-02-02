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Ohio State football notebook

Ohio State notebook: Real Life Wednesdays program, ensuing internships become recruiting tools for Buckeyes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 2, 2017 - 07:01 PM
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In this Sept. 26, 2014, file photo, Bishop Gorman quarterback Tate Martell is tackled by St. John Bosco's Clifford Simms during the first half of a high school game in Las Vegas. (AP Photo/Isaac Brekken)


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