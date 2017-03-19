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Women’s NCAA Tournament:  No. 5 Ohio State 82,  No. 4 Kentucky 68

Ohio State women’s basketball: Buckeyes hold off Kentucky 82-68 in NCAA’s second round

By Gary B. Graves
Associated Press

Published: March 19, 2017 - 03:58 PM
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Kentucky's Evelyn Akhator (13) shoots while defended by Ohio State's Tori McCoy during a second-round game in the women's NCAA college basketball tournament in Lexington, Ky., Sunday. Ohio State won 82-68. (AP Photo/James Crisp)


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