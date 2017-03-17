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Women’s NCAA Tournament:  No. 5 Ohio State 70,  No. 12 Western Kentucky 63

Ohio State women’s basketball: OSU gets past Western Kentucky 70-63

By Gary B. Graves
Associated Press

Published: March 17, 2017 - 07:39 PM
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Ohio State's Asia Doss (20) passes around Western Kentucky's Ivy Brown (23) during a first-round game in the NCAA tournament in Lexington, Ky., Friday. (AP Photo/James Crisp)


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