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College wrestling: Ohio State vs. Northwestern

Ohio State wrestling: Local products Nathan Tomasello, Kollin Moore dominate in Buckeyes’ 43-3 win over Northwestern

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: December 18, 2016 - 06:23 PM
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Ohio State's Jake Ryan wrestles Northwestern's Ben Sullivan at Wadsworth High School in Wadsworth. The Buckeyes defeated the Wildcats 43-3. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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