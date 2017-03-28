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Receivers standing out as Ohio State retools passing game

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 03:49 PM
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FILE - In this March 8, 2016, file photo, Ohio State wide receiver Terry McLaurin catches a pass during their Spring NCAA college football practice in Columbus, Ohio. Ohio State coach Urban Meyer said Tuesday, March 27, 2017, that Parris Campbell is distinguishing himself at receiver, and K.J. Hill, Terry McLaurin and Binjimen Victor also are getting noticed as the Buckeyes work to improve their passing game this spring.(AP Photo/Jay LaPrete)


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