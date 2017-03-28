All CATEGORIES
☰ Menu

Receivers standing out as Ohio State retools passing game

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 03:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 8, 2016, file photo, Ohio State wide receiver Terry McLaurin catches a pass during their Spring NCAA college football practice in Columbus, Ohio. Ohio State coach Urban Meyer said Tuesday, March 27, 2017, that Parris Campbell is distinguishing himself at receiver, and K.J. Hill, Terry McLaurin and Binjimen Victor also are getting noticed as the Buckeyes work to improve their passing game this spring.(AP Photo/Jay LaPrete)


MORE IN SPORTS

2017 NFL Draft: Browns will likely pick players from Senior Bowl and Phil Savage breaks down which ones would fit

The Browns believe coaching in the Senior Bowl this past January gave them a significant advantage while preparing for the NFL Draft, and history says they’ll likely select multiple prospects who played in the college all-star game.

Marla Ridenour: As Cavaliers see progress in Pacers’ series, J.R. Smith provides voice of reason
prom25_01
Savannah James makes prom night possible for 38 teen girls in Akron
High school softball / Archbishop Hoban 3, Walsh Jesuit 1: Knights top defending Division I state champion Warriors
MLB notebook: Pirates call up Lithuanian-born player Dovydas Neverauskas
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next