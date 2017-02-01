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Urban Meyer signs 20 recruits in what may be his best class ever with Ohio State

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 12:47 PM
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FILE - In this Dec. 31, 2016, file photo, Ohio State head coach Urban Meyer takes off his headset during the second half of the Fiesta Bowl NCAA college football game against Clemson, Saturday,, in Glendale, Ariz. Alabama has a chance to sign one of the top classes in recent recruiting history and Ohio State isn't far behind as high school senior football players across the country make their college decisions official in a Signing Day that doesn't feature as much suspense as usual. (AP Photo/Ross D. Franklin, File)


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