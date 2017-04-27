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Washington and Ohio State announce home-and-home series

Associated Press

Published: April 27, 2017 - 04:03 PM

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