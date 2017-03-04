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Division I district wrestling

Wrestling: Wadsworth takes Division I district title, sends two champs and six others to state

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: March 4, 2017 - 09:00 PM
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Nordonia's Anthony Perrine (top) wrestles to a first place finish against Brunswick's Aaron Naples in the 195 weight class during the Division I District Wrestling Tournament Saturday at North Canton Hoover High School. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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