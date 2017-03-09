Outdoors almanac

PHA+Q0FMRU5EQVI8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1R1ZXNkYXkgPC9zdHJvbmc+
JiM4MjEyOyBUaGUgR29vZHllYXIgSHVudGluZyAmYW1wOyBGaXNoaW5nIENsdWIgbWVldHMgYXQg
NzozMCBwLm0uIG9uIHRoZSBzZWNvbmQgVHVlc2RheSBvZiBlYWNoIG1vbnRoIGF0IHRoZSBNb2dh
ZG9yZSBWRlcgSGFsbCwgMzg1IFJhbmRvbHBoIFJvYWQsIE1vZ2Fkb3JlLiBJdHMgbWlzc2lvbiBp
cyB0byBpbnZvbHZlIHlvdXRocyBpbiBvdXRkb29yIGFjdGl2aXRpZXMuIE5ldyBtZW1iZXJzIGFy
ZSB3ZWxjb21lLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBTdGV2ZSBJc3NhY3MgYXQgMzMw
LTkyOC03MTY5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzaXNhYWNzNTVAZ21haWwuY29tIj5z
aXNhYWNzNTVAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01hcmNo
IDE5ICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+VGhlIFBvcnRhZ2UgU3VtbWl0IEZpZWxkIGFuZCBTdHJlYW0g
Q2x1YiwgODUwNCBVLlMuIFJvdXRlIDIyNCwgRGVlcmZpZWxkIFRvd25zaGlwLCBtZWV0cyBhdCAy
IHAubS4gdGhlIHRoaXJkIFN1bmRheSBvZiBlYWNoIG1vbnRoLiBNZWV0aW5ncyBhcmUgb3BlbiB0
byB0aGUgcHVibGljIGFuZCB0byB0aG9zZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIGJlY29taW5nIGEgbWVtYmVy
LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgcHNmc2NsdWIuY29tIG9yIGNhbGwgRWFybCBX
YXRzb24gYXQgMzMwLTg1OC01NDY1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QXByaWwg
MS0yICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+V2FsbGV5ZSBhbmdsZXJzIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIHBhcnRp
Y2lwYXRlIGluIHRoZSBCYXNzIFBybyBTaG9wcyBXYWxsZXllIFJvdW5kdXAgYW5kIEZlc3RpdmFs
LCBvbiB0aGUgTWF1bWVlIFJpdmVyIGFuZCBMYWtlIEVyaWUuIFRoZSB0d28tZGF5IHRvdXJuYW1l
bnQgd2lsbCBiZSBoZWxkIGF0IEJhc3MgUHJvIFNob3BzIGFuZCB0aGUgbWFyaW5hIGluIFJvc3Nm
b3JkLCBPaGlvLiBPcmdhbml6ZXJzIGFudGljaXBhdGUgdGhhdCA0MCB0d28tbWFuIHRlYW1zIHdp
bGwgY29tcGV0ZSBmb3IgYSBwcml6ZSBwdXJzZSBvZiAmIzgyMDM7JDIwLDAwMC4gUGF5b3V0cyBh
cmUgYmFzZWQgb24gdGhlIG51bWJlciBvZiBlbnRyaWVzLiBSZWdpc3RyYXRpb24gaXMgb3Blbi4g
Rm9yIHVwZGF0ZXMsIG9mZmljaWFsIHJ1bGVzLCByZWdpc3RyYXRpb24gaW5mb3JtYXRpb24gYW5k
IHNwZWNpYWwgaG90ZWwgcGFja2FnZXMsIGdvIHRvIFJvc3Nmb3JkV2FsbGV5ZVJvdW5kdXAuY29t
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QXByaWwgMTAgJiM4MjEyOyA8L3N0cm9uZz5U
aGUgQnVja2V5ZSBPdXRkb29ycyBZb3V0aCBFZHVjYXRpb24gJmFtcDsgU2hvb3RpbmcgQ2VudGVy
IGlzIG9mZmVyaW5nIGFuIGVpZ2h0LXdlZWsgUmVjcmVhdGlvbmFsIFlvdXRoIFRyYXBzaG9vdGlu
ZyBQcm9ncmFtLiBGcm9tIEFwcmlsIDEwIHRocm91Z2ggSnVuZSAxLCBzdHVkZW50cyBpbiBlbGVt
ZW50YXJ5IHRocm91Z2ggaGlnaCBzY2hvb2wgY2FuIGxlYXJuIGZpcmVhcm0gc2FmZXR5IGFuZCBo
b3cgdG8gcHJvcGVybHkgc2hvb3QgdHJhcCBmcm9tIE5SQS1jZXJ0aWZpZWQgc2hvdGd1biBjb2Fj
aGVzIGF0IHRoZSBDb3BsZXkgVHJhcCBSYW5nZSwgMTY2NSBKYWNvYnkgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRv
d25zaGlwLiBOZXcgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUgZnJvbSA1IHAubS4gdG8gc3Vuc2V0IE1v
bmRheXMuIFNob3RndW5zIGFyZSBhdmFpbGFibGUgYXQgdGhlIHJhbmdlIG9yIHNob290ZXJzIGNh
biBicmluZyB0aGVpciBvd24uIENvc3RzIGFyZSAkMTUwIGFuZCBjYW4gYmUgcmVkdWNlZCB0byAk
MTAwIGJ5IG1lZXRpbmcgY2VydGFpbiByZXF1aXJlbWVudHMuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBwYWNrZXRz
IGNhbiBiZSBwaWNrZWQgdXAgYXQgdGhlIENvcGxleSBUcmFwIFJhbmdlIG9uIFNhdHVyZGF5cy4g
Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IGNvcGxleXRyYXAuY29tIG9yIGNhbGwgMzMwLTYy
MC02OTA5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNIT09UUzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7RnJpZGF5IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgTGVuYXBlIFRyYWlsIFNwb3J0c21hbiBD
bHViLCAxNTQxMyBTYWx0IENyZWVrIFJvYWQsIE1vdW50IEVhdG9uLCB3aWxsIGhvc3QgcHJvdGVj
dG9yIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAz
MzAtNjk1LTk4MjYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcmlkYXkgPC9zdHJvbmc+
JiM4MjEyOyBUaGUgQm9saXZhciBTcG9ydHNtYW4mIzgyMTc7cyBDbHViLCAxMTI4NiBCb2xpdmFy
LVN0cmFzYnVyZyBSb2FkIE5XLCBCb2xpdmFyLCBob3N0cyBvcGVuIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6
MzAgcC5tLiBldmVyeSBGcmlkYXkuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NzQt
MzE3NS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZyaWRheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7
IFRoZSBMYWtlIE1pbHRvbiBGaXNoICZhbXA7IEdhbWUgQ2x1YiwgNDM3NSBCZWRlbGwgUm9hZCwg
QmVybGluIENlbnRlciwgaG9zdHMgb3BlbiBhbmQgcHJvdGVjdG9yIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDYg
cC5tLiBldmVyeSBGcmlkYXkuIE5ldyBzaG9vdGVycyBhcmUgd2VsY29tZS4gRm9yIG1vcmUgaW5m
b3JtYXRpb24sIGNhbGwgRGVhbiBhdCAzMzAtNTU3LTQwMDEuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtTYXR1cmRheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBFZGluYnVyZyBTcG9ydHNtZW4m
IzgyMTc7cyBBc3NvY2lhdGlvbiwgNzI2MSBUYWxsbWFkZ2UgUm9hZCwgRWRpbmJ1cmcgVG93bnNo
aXAgaXMgb3BlbiBmcm9tIDEwIGEubS4gdG8gMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5cyBmb3IgcHJhY3RpY2Ug
c2hvb3RzLiBOZXcgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBj
YWxsIDMzMC00NzItNzIwNiBvciBnbyB0byBlZGluYnVyZ3Nwb3J0c21lbnMud2Vicy5jb20uPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTYXR1cmRheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBD
b3BsZXkgVHJhcCBSYW5nZSwgMTY2NSBKYWNvYnkgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwIGlzIG9w
ZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYyBmb3IgdHJhcCBzaG9vdGluZyBmcm9tIDkgYS5tLiB0byAzIHAubS4g
U2F0dXJkYXlzLiBOUkEtY2VydGlmaWVkIGluc3RydWN0b3JzLCBzaG90Z3VuIHJlbnRhbHMgYW5k
IHNoZWxscyBhcmUgYXZhaWxhYmxlLiBGb3IgZGV0YWlscywgdmlzaXQgY29wbGV5dHJhcC5jb20g
b3IgY2FsbCAzMzAtMzEwLTA4NDUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIEhhcnZleSBC
ZWNodGVsIGF0IDMzMC02MjAtNjkwOS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N1bmRh
eSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFNwb3J0c21lbiYjODIxNztzIFNob290aW5nIENlbnRlciwgNjUw
MSBTdGF0ZSBTdC4sIExvdWlzdmlsbGUsIGlzIG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYyBmb3Igc2tlZXQs
IHRyYXAgYW5kIGZpdmUtc3RhbmQgc2hvb3RpbmcgZnJvbSBub29uIHRvIDQgcC5tLiBUaGUgY2x1
YiB3ZWxjb21lcyBuZXcgc2hvb3RlcnMgdG8gcHJhY3RpY2Ugb3Igam9pbiBhIGxlYWd1ZS4gRm9y
IG5vcm1hbCBob3VycyBvZiBvcGVyYXRpb24gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAt
ODc1LTgwODEgb3IgZ28gdG8gc3BvcnRzbWVuc3Nob290aW5nY2VudGVyLmNvbS48L3A+PHA+PHN0
cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1R1ZXNkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgTm9ydGggSW5k
dXN0cnkgU3BvcnRzbWVuJiM4MjE3O3MgQ2x1YiwgNzgyNSBCZXRoIEF2ZS4sIE5hdmFycmUsIGhv
c3RzIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5cy4gVGhlIGNsdWIgb3BlbnMgZm9y
IHNob290ZXJzIGF0IDU6MzAgcC5tLiBBbGwgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3Jl
IGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIERlbm5pcyBIYXlodXJzdCBhdCAzMzAtMjgwLTA5MzMuPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZWRuZXNkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgTG9z
dCBBcnJvdyBBcmNoZXJ5IENsdWIsIDMzNzAgMTd0aCBTdC4gU1csIE1hc3NpbGxvbiwgaGFzIGhh
bGYtY291cnNlIDMtRCBzaG9vdHMgb24gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0cy4gUmVnaXN0cmF0aW9uIGJl
Z2lucyBhdCA0OjMwIHAubS4gQWxsIGFyY2hlcnMgYW5kIHR5cGVzIG9mIGJvd3MgYXJlIHdlbGNv
bWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NDQtMTk5Ny48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO01hcmNoIDE4ICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gU3VtbWl0IE1ldHJvIFBh
cmtzIGlzIGhvc3RpbmcgYW4gb3BlbiBhcmNoZXJ5IHNob290IGF0IENvdmVudHJ5IE9ha3MsIDQw
IEF4bGluZSBBdmUuLCBBa3Jvbi4gUmVnaXN0ZXIgZm9yIGhhbGYtaG91ciB0aW1lIHNsb3RzLiBQ
YXJ0aWNpcGFudHMgbXVzdCBhbHJlYWR5IGhhdmUgdGFrZW4gdGhlIGludHJvZHVjdG9yeSBhbmQg
YXJjaGVyeSBnYW1lcyBwcm9ncmFtLiBFcXVpcG1lbnQgd2lsbCBiZSBwcm92aWRlZC4gRm9yIG1v
cmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkhVTlRFUiBF
RDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UaG9zZSBwdXJjaGFzaW5nIGFuIE9oaW8gaHVudGluZyBsaWNlbnNl
IGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBtdXN0IGNvbXBsZXRlIGEgaHVudGVyIGVkdWNhdGlvbiBjb3Vy
c2UuIEFkZGl0aW9uYWxseSwgT2hpbyBodW50ZXJzIHNlZWtpbmcgbGljZW5zZXMgaW4gb3RoZXIg
c3RhdGVzIG1heSBiZSByZXF1aXJlZCB0byBzaG93IHByb29mIHRoYXQgdGhleSBjb21wbGV0ZWQg
c3VjaCBhIGNvdXJzZS4gVGhlcmUgaXMgbm8gY2hhcmdlLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwg
Y2FsbCA4MDAtV0lMRExJRkUuPC9wPjxwPkxFVCBVUyBLTk9XPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
U2Vla2luZyBldmVudHMgJiM4MjEyOyBJZiB5b3UgaGF2ZSBhbiBvdXRkb29ycyBldmVudCBwbGFu
bmVkLCBwbGVhc2Ugc3VibWl0IHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiB0byB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwg
Zm9yIGluY2x1c2lvbiBpbiB0aGUgT3V0ZG9vcnMgQWxtYW5hYy4gTWluaW11bSBpbmZvcm1hdGlv
biBuZWVkZWQgaXM6IHR5cGUgb2YgZXZlbnQsIGRhdGUsIHRpbWUsIHBsYWNlIChwbGVhc2UgaW5j
bHVkZSBhbiBhZGRyZXNzKSwgY29zdCBhbmQgYSBudW1iZXIgdG8gY2FsbCBmb3IgZnVydGhlciBp
bmZvcm1hdGlvbi4gSW5jbHVkZSBhIHdlYnNpdGUgaWYgYXBwbGljYWJsZS4gUGxlYXNlIHN1Ym1p
dCBpdGVtcyBieSBlbWFpbCB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86b3V0ZG9vcnNhYmpAeWFob28uY29t
Ij5vdXRkb29yc2FiakB5YWhvby5jb208L2E+IG9yIGJ5IGZheCBhdCAzMzAtOTk2LTM2MjkuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.